Polizei Wolfsburg und der tägliche Kampf mit dem Intensivtäter

Der 30-jährige Intensivtäter sitzt in der nördlichen Porschestraße am Straßenrand, brüllt lautstark rum und bepöbelt Passanten.

Er pöbelt Passanten an, klaut und randaliert. Er legt sich mitten auf die Straße, zwingt so Autos und Busse zum Anhalten. In seiner Akte finden sich mittlerweile 43 Straftaten – und fast täglich kommen neue hinzu. Ein 30-jähriger Afrikaner verbreitet Angst und Schrecken in Wolfsburg und hält die Polizei in Atem.

30-jähriger Intensivtäter hält Wolfsburger Polizei seit Jahren in Atem

Lange Zeit war der Mann aus dem Stadtbild verschwunden. Der Grund: Vom 17. August 2020 bis zum 14. April 2022 brummte er eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel ab. „Er hat seine Strafe vollständig abgesessen“, erklärt Sprecher Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Nur: Eine Verhaltensänderung hat der Freiheitsentzug bei dem 30-Jährigen offenbar nicht bewirkt. Im Gegenteil: Nur zwei Wochen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde er in Wolfsburg wieder straffällig. „Dieser Mann“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge, „beschäftigt uns nach wie vor wieder.“

Intensivtäter saß knapp zwei Jahre in JVA Wolfenbüttel

Der 30-Jährige ist mehrfach vorbestraft – unter anderem wegen Widerstands, Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, sexueller Belästigung, Diebstahls und Sachbeschädigung. Die erste Tat in Wolfsburg wurde am 7. Oktober 2017 angezeigt. Bewährungsstrafen änderten an seinem Verhalten ebenso wenig wie die zwischenzeitliche Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. „Wir sprechen gegen den Mann häufig Platzverweise aus“, berichtet Polizeisprecher Figge, „und wir nehmen ihn regelmäßig in Gewahrsam.“ Der 1,80 Meter große und muskulöse Intensivtäter sei oft betrunken und trete dann sehr aggressiv auf. Eine Mischung, die auch Polizisten zu größter Vorsicht veranlasst.

Die Liste der Straftaten in Wolfsburg ist lang

Mitten auf der nördlichen Porschestraße läuft der 30-jährige Intensivtäter und zwingt Autos und Linienbusse so zum Stoppen. Foto: Markus Kutscher

In den vergangenen sechs Wochen hat die Polizei Wolfsburg folgende Straftaten des 30-Jährigen registriert:

30. April: Trotz Hausverbots betritt er betrunken einen Supermarkt am Nordkopf. Es kommt zu Streitigkeiten.

3. Mai: Trotz Hausverbots pöbelt er in einem Wettbüro am Nordkopf rum und uriniert in einen Mülleimer.

19. Mai: Er klaut eine Flasche Alkohol – wieder im Supermarkt am Nordkopf. Am Nachmittag fordert er einen 53-Jährigen in einem Nordkopf-Restaurant auf, ihm einen Cocktail auszugeben. Dieser weigert sich. Daraufhin wird der Gast von dem 30-Jährigen von hinten umgestoßen.

25. Mai: Wieder randaliert er in seinem „Lieblingssupermarkt“ am Nordkopf – Platzverweis.

3. Juni: In einer Parfümerie in der City-Galerie klaut er gegen 14 Uhr zwei Parfümflaschen im Wert von 230 Euro. Gegen 14.30 Uhr lässt er Alkohol aus einem Supermarkt mitgehen. Gegen 16 Uhr stiehlt er Parfüm in einem Drogeriemarkt in der Porschestraße. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nimmt ihn die Polizei in Gewahrsam. Nachdem die Geschäfte geschlossen sind, entlässt sie ihn wieder.

7. Juni: In einem Bekleidungsgeschäft in der Porschestraße klaut er eine Lederjacke und ein T-Shirt. Bei seiner Durchsuchung findet die Polizei Parfüm, das er eine Stunde zuvor in der City-Galerie gestohlen hatte. In seiner Zelle in der Polizeiwache Hesslinger Straße fängt der Mann an zu randalieren.

11. Juni: Wieder taucht er trotz Hausverbots in dem Bekleidungsgeschäft auf und lässt erneut eine Lederjacke mitgehen. Die Polizei misst bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille – morgens um 10 Uhr.

Gründonnerstag 2019: Der Afrikaner (links) wurde bei einer Messerattacke am Nordkopf an der Wange verletzt. Die Polizei war kurz nach der Tat mit mehreren Beamten vor Ort. Foto: Hendrik Rasehorn / Archiv

Kurz vor Ostern 2019 war der Afrikaner selbst Opfer einer blutigen Messerattacke geworden, die am Nordkopf für viel Aufsehen gesorgt hatte. Ein damals 42-Jähriger hatte ihm durch einen Stich mit einem Taschenmesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge eine tiefe, stark blutende Wunde an der linken Wange zugefügt. Der Täter sagte vor dem Amtsgericht Wolfsburg aus, er sei an dem Tag von dem Mann immer wieder provoziert, beleidigt, erniedrigt und auch geschlagen worden. Der Richter verurteilte den 42-Jährigen im September 2019 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

KOMMENTAR

Von Markus Kutscher

Wegsperren! Das ist der erste Impuls, wenn man sich mit dem Fall des 30-jährigen Intensivtäters beschäftigt, der seit Jahren sein Unwesen in Wolfsburg treibt. Selbst eine Gefängnisstrafe brachte keine Läuterung. Der Mann ist nach seiner Haftentlassung direkt wieder auffällig und kriminell geworden. Wie soll es also weitergehen? Der Wolfsburger bräuchte dringend professionelle therapeutische Hilfe. Aber er müsste diese Hilfe auch annehmen und sein Verhalten ändern wollen. Sonst landet er früher oder später wieder im Gefängnis.

