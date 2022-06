Schwerer Unfall in Wolfsburgs Innenstadt: Auto erfasst Radfahrer

Wolfsburg. Die Kollision ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr am Robert-Koch-Platz. Der Radfahrer musste ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer hat sich am Dienstagabend auf der Kleiststraße, Ecke Robert-Koch-Platz, ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus Wolfsburg gegen 18.30 Uhr die Schillerstraße aus Richtung Pestalozziallee in Richtung Kleiststraße.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag in Wolfsburg zugetragem. Foto: Polizei Wolfsburg

An der Einmündung zur Kleiststraße sie nach links, um anschließend direkt nach rechts in die Straße Robert-Koch-Platz abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 22 Jahre alten Fahrradfahrer aus Kyritz, der mit seinem Fahrrad den Radweg in entgegengesetzter Richtung aus Richtung Lessingstraße in Richtung Rothenfelder Straße befuhr.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe und anschließend auf die Fahrbahn prallte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Fahrrad wurde in der Nähe des Unfallortes gesichert. Der Gesamtschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich belaufen.

Unbekannte stehlen schwarzen Touran von VW-Parkplatz

Einen schwarzen VW Touran haben Unbekannte am Dienstag von einem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße gestohlen. Die Eigentümerin hatte ihren 15 Jahre alten Wagen laut Polizei mit einem Beagle-Aufkleber an der Heckscheibe am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der vierten Reihe auf dem Parkplatz am Tor 17 ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als sie um kurz nach 15 Uhr wieder zurückkehrte, war es verschwunden. Hinweise an die Polizei: (05361) 46460.

red

