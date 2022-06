Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer im Kreis Gifhorn

Ohne gültige Fahrerlaubnis, aber dafür mit reichlich Alkohol im Blut hat die Polizei am Dienstagabend einen Autofahrer aus Güstrow aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn 39 in Richtung Wolfsburg unterwegs, als er in Höhe Flechtorf anderen Autofahrern auffiel, weil er sein Fahrzeug in Schlangenlinien lenkte.

Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei, die den 41-Jährigen wenig später in Jembke im Kreis Gifhorn antreffen und stoppen konnte.

Bei der Kontrolle des Mannes bemerkten die Kommissare starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein Atemalkoholtest ergab 2,76 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann aus Güstrow den Beamten nicht aushändigen. Dieser war ihm bereits 2017 durch ein ähnlich gelagertes Delikt entzogen worden. Dem 41-Jährigen wurde letztendlich im Klinikum in Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wird sich demnächst wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten müssen.

red

