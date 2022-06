Auto voller Diebesgut – Wolfsburgs Polizei nimmt zwei Täter fest

Wolfsburg. Zwei Männer sind am Freitag im Outlet-Center Wolfsburg beim Stehlen beobachtet worden. Sie wurden wenig später in einem Schnellrestaurant gefunden.

Wolfsburgs Polizei hat am Freitagnachmittag zwei Männer vorläufig festgenommen. Die Beamten erwischten den 39- und den 50-Jährigen bei mehreren Diebstählen im Outlet-Center. Die Beute hatte Polizei-Angaben zufolge einen Wert von 2.500 Euro.

Die beiden Männer hatten gegen 15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft zunächst diverse Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine genommen und dann „mit prall gefüllten Taschen“ das Geschäft verlassen.

Täter tauchen in Wolfsburger Schnellrestaurant auf – Polizei rückt an

Durch eine gute Personenbeschreibung fand ein DOW-Mitarbeiter die Diebe einige Zeit später in einem Schnellrestaurant in der Porschestraße wieder. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten beim Antreffen der Männer fest, dass diese verschiedene gestohlene Bekleidungsstücke in einer Papiertüte bei sich trugen. Der 50-Jährige trug in einer Hosentasche zudem ein Cuttermesser mit sich. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Wenig später wurde bei einer Durchsuchung des Autos der Täter eine Vielzahl weiteren Diebesgutes aus dem Outlet gefunden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen und einer durch die Staatsanwaltschaft erhobenen Sicherheitsleistung wurden die Männer entlassen.

red

