Wolfsburg. 90 Sitzplätze bietet die neue Gastronomie am Mittellandkanal. Was kulinarisch geboten wird und welches Konzept dahintersteckt, verraten wir Ihnen.

Mondo Italiano – der neue Treffpunkt in der Autostadt direkt am Mittellandkanal.

Gastronomie in Wolfsburg Italienisches Flair in Wolfsburg – Mondo Italiano öffnet

Einen Cappuccino am Morgen, italienische Sandwiches zum Mittag oder einen erfrischenden Cocktail bei Loungemusik am Abend? Das alles gibt es ab Samstag, 21. Mai, ab 9 Uhr im Mondo Italiano – dem neuen Treffpunkt in der Autostadt in Wolfsburg direkt am Mittellandkanal. 90 Sitzplätze – 50 im Innenbereich und 40 auf der Terrasse – bietet die neue Gastronomie. Mandy Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt: „Wir sind stolz darauf, das gastronomische Angebot der Autostadt weiterzuentwickeln und schaffen mit dem Mondo Italiano ein neues Highlight für die Region und alle Liebhaberinnen und Liebhaber der italienischen Lebensfreude. Und das Beste daran: Wer uns mit einem Elektrofahrzeug besucht, kann es direkt auf den Parkflächen vor der Tür laden und währenddessen seinen Espresso genießen.“

Wiederaufbereitete Möbel aus dem Bestand der Autostadt

Markus Greiner, Direktor der Autostadt-Restaurants: „Neben hausgemachten Limonaden bieten wir erfrischende Spritz-Getränke sowie Kaffeespezialitäten und Prosecco in allen Variationen – dazu gibt es zu jeder Tageszeit Fingerfood.“ Ralf Luhnen, Leiter Evententwicklung und -Steuerung und Projektleiter des Mondo Italiano : „Neben dem gastronomischen Angebot möchten wir auch mit der Gestaltung dafür sorgen, dass sich die Gäste zu jeder Zeit wohlfühlen: Konzipiert als einfaches Boots- oder Zollhaus in ökologischer Holzbauweise sorgen die Akzente aus Messing für eine besondere Atmosphäre. Wiederaufbereitete Möbel aus dem Bestand der Autostadt tragen den ökologischen Ansatz weiter fort. Die Kombination aus ,shabby’ und ,posh’ macht neben der Lage am Kanal den ganz besonderen Charme des Mondo Italiano aus und bietet eine einzigartige Adresse zum Genießen bis in den Abend.“

Frühstück, Mittagessen und Cocktail am Abend – Treffpunkt zu jeder Tageszeit

Mit insgesamt 90 Sitzplätzen bietet das einem Bootshaus nachempfundene Mondo Italiano zu jeder Tageszeit reichlich Platz, um Italien kulinarisch zu genießen, heißt es in der Mitteilung der Autostadt. Für den perfekten Start in den Tag wird ab 9 Uhr italienisches Frühstück in verschiedenen Varianten serviert – begleitend dazu gibt es Kaffeespezialitäten, Tee, Smoothies und eine Auswahl an Säften. Pünktlich zur Mittagszeit gibt es typische italienische Sandwiches und knackige Salate aus eigenem Anbau. Torta della Nonna, italienisches Gebäck wie zum Beispiel Cannoli und weitere „Italian sweets“ werden nachmittags gereicht. Zum „Aperitivo“ gibt es Prosecco aus verschiedenen Regionen Italiens, venezianische Chiccetti und passend dazu sanfte Beats und Chillout-Musik.

Feierabend am Mittellandkanal

„Wine on Wednesday“, „Thirsty Thursday“, Frizzy Friday“ und „Saturday Night Fever“: Ab 19 Uhr ist das Mondo Italiano die ideale Location, um den Feierabend bei Cocktails, Longdrinks und italienischen Häppchen ausklingen zu lassen und den Sonnenuntergang zu genießen. Das Mondo Italiano ist mittwochs, donnerstags und sonntags von 9 bis 23 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 24 Uhr.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de