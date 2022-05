Carsharing in Wolfsburg: Neuland und Prima-Share kooperieren

Wolfsburg. Es gibt zwei feste Stellplätze als Auftakt in der Heßlinger Straße nahe dem Hauptbahnhof und in der Eisenacher Straße in Westhagen.

Die Neuland Wohnungsgesellschaft mbH und Prima-Share.de starten ihre Kooperation mit zwei festen Stellplätzen im Bestand der Neuland, wie diese mitteilt. Ein Kleintransporter und ein VW Up stehen demnach ab Anfang Juni allen Nutzerinnen und Nutzern des Carsharing-Anbieters zur Verfügung, für Neuland-Mieterinnen und -Mieter gibt es zum Start eine Rabattaktion.

„Mehrere Autos pro Familie sind nicht mehr zwangsläufig nötig“

Hinter Prima-Share.de steht die Schröder rent a car – Die blaue Autovermietung aus Fallersleben. „Mit der Kooperation gibt es einen weiteren Baustein in unserem Angebot in Wolfsburg, mit dem wir allen Einwohnern einen zusätzlichen Service im Rahmen der Mobilitätswende anbieten können.

Mehrere Autos pro Familie sind nicht mehr zwangsläufig nötig, es gibt viele moderne Lösungen, die klimafreundlich sind. Die zwei benannten Stellplätze befinden sich in der Heßlinger Straße nahe dem Hauptbahnhof und in der Eisenacher Straße in Westhagen, zwei weitere Standorte in unserem Bestand suchen wir gerade noch nach Bedarf heraus“, erklärt Hans-Dieter Brand als Sprecher der Neuland-Geschäftsführung.

„Wir freuen uns über die gute Lage der zwei Plätze und die Möglichkeit, unser Angebot ab Anfang Juni über das Stadtgebiet weiter zu verteilen. Der Standort in der Heßlinger Straße ist für Menschen von besonderem Interesse, die größere Dinge zu transportieren haben. Wir stellen hier einen Kleintransporter zur Verfügung – damit ist auch mal ein Möbeltransport oder ein Großeinkauf möglich, wenn man selbst kein entsprechendes Fahrzeug hat“, freut sich Christian Dittmann, Markenverantwortlicher für Prima-Share.de.

Buchung und Preise

Interessierte können unter www.prima-share.de alle Konditionen und Voraussetzungen für eine Buchung einsehen und sich direkt anmelden. Insgesamt stehen Nutzerinnen und Nutzern dann mehr als zehn Fahrzeuge von Prima-Share.de über das gesamte Stadtgebiet zur Verfügung. Eine stundenweise Nutzung der Fahrzeuge ist problemlos möglich, und es fallen auch keine zusätzlichen Treibstoffkosten an. Das günstigste Fahrzeug gibt es schon ab 1,50 Euro pro Stunde im Nachttarif. Die Reservierung und Inbetriebnahme der Fahrzeuge erfolgt einfach über die Flinkster-App der Deutschen Bahn.

Für die Nutzung des Carsharing-Angebotes ist lediglich eine Registrierung und eine einmalige Legitimation vor Ort in Fallersleben erforderlich. Als registrierter Nutzer hat man dann bundesweit einen Zugriff auf Carsharing-Fahrzeuge in mehr als 400 Städten mit weit über 4000 Fahrzeugen. Nach der Fahrt werden die Fahrzeuge wieder sauber an der Station abgestellt. Damit ist gewährleistet, dass der nächste Kunde das Fahrzeug nicht suchen muss. Die Abrechnung der Fahrtkosten erfolgt monatlich per Lastschrift.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de