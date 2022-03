„Moment“: Wolfsburger Autostadt eröffnet Geschäft im Zeithaus

Ein Marken- und Erlebnisshop mit 12.000 Artikeln wurde am Samstag in der Autostadt eröffnet. Das Geschäft namens „Moment“ verspricht Produkte aus der VW-Welt, Innovationen und Lifestyle-Produkte.

Das sind sie, nur 2,5 Meter aufragend: die beiden Autotürme der Autostadt. Bis auf den letzten Parkplatz gefüllt mit 96 VW-Modellen. Wie die Erwachsenen können die Kinder dort im Shop ihr „Auto“ entnehmen. Und wie die riesigen Originale im Landschaftspark leuchten sie zu den Bundesliga-Heimspielen des VfL Wolfsburg grün-weiß.

Schals, Trikots, Bilder, Bücher und Bälle, das komplette Merchandising-Angebot des Fußball-Clubs ist zudem erhältlich. Im neuen Einkaufs-Shop „Moment“ der Autostadt in Wolfsburg. 12.000 Artikel enthält der neue Laden im Erdgeschoss des Zeithauses auf 350 Quadratmetern Fläche.

Bulli, Lego, VfL-Merchandising – 12.000 Artikel gibt es im Autostadt-Shop Moment

„Im Oktober hatten wir die Idee dazu“, berichtete Mandy Sobetzko aus der Geschäftsführung zur Eröffnung am Samstagvormittag. Armin Maus lobte das Engagement aller Beteiligten, die „noch am Freitagabend gearbeitet haben“. Namentlich erwähnte er jeden Einzelnen. Auch das dritte Mitglied der Geschäftsführung, Marco Schubert, war bei der Eröffnung anwesend.

Jetzt können die Besucherinnen und Besucher der Automobil-Erlebniswelt nach ihrem Rundgang Artikel aus den Bereichen Volkswagen Markenwelt, Innovation und Lifestyle erwerben. Oder ihre Kinder auf der Aktionsfläche mit Lego bauen lassen. Alles entwickelt sich. Das Auto wie Lego. Neue Bausätze bietet die dänische Firma an in einer Umgebung, die den Bulli herausstellt. So sitzt ein Teddy in einer blau-weißen, dem Bulli nachempfundenen Karre.

400 Pflanzen: Im neuen Shop zeigt die Autostadt sich von ihrer grünen Seite

Eleganz, Abstimmung, farblich wie gestalterisch, kennzeichnen die neue, kleine Einkaufswelt. Gewichen ist das „Metropol“, Jazzkonzerte im Movimentos-Format sind auch nicht mehr möglich. „Es wird auch da Neues geben“, versicherte Maus.

Sobetzko verwies darauf, dass „die Autostadt auch grün ist“. 400 Pflanzen zeigen Vielfalt und Bedeutung der Umwelt. Die Eröffnungsgäste tranken Kaffee aus Recup-Bechern. Und hörten John Lennons Forderung „Give Peace a Chance“. Diesmal gespielt gegen den Krieg in der Ukraine.

Danach erklang „Moment“, ein Lied des Elektropop-Duos Glasperlenspiel. Es erzählt vom oft steinigen Weg zum Erfolg.

