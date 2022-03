Wolfsburg. Ein unbekannter Täter hat in dem Schwimmbad im Allerpark zwei Mädchen beim Umziehen unerlaubt gefilmt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Die Wolfsburger Polizei sucht Zeugen, die einen unbekannten Täter am Samstagnachmittag im Schwimmbad im Allerpark gesehen haben könnten. Der Mann filmte unerlaubt zwei Mädchen. (Polizei-Symbolfoto)

Polizei Wolfsburg Unbekannter filmt Mädchen in Wolfsburger Badeland

Ein unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag eine 15-Jährige und ihre Schwester mit seinem Handy gefilmt, als diese sich in einer Umkleide des Badelandes umgezogen haben. Das teilt die Polizei Wolfsburg mit. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können.

Mit ihrer Familie besuchte die 15-Jährige am Samstagnachmittag, 19. März, das Erlebnisbad im Allerpark. Als sie sich gemeinsam mit ihrer Schwester in einer Umkleidekabine im Erdgeschoss umzog, bemerkte sie auf einmal ein Handy, das von der Nachbarkabine unter der Trennwand in ihre Kabine gehalten wurde, um Aufnahmen zumachen.

Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können

Geistesgegenwärtig schrie sie laut, woraufhin der Unbekannte das Weite suchte. Da der Täter bisher nicht näher beschrieben werden konnte, erhoffen sich die Ermittler Angaben von Zeugen, die sich zur Tatzeit gegen 14.40 Uhr im Erdgeschoss des Bades aufgehalten und möglicherweise Personen gesehen haben, die sich auffällig verhielten. Hinweise werden von der Polizei unter (05361) 346460 entgegengenommen.

RED

