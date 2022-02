Eine unklare Bedrohungslage gibt es derzeit in Wolfsburg. Teile der Grauhorststraße in Wolfsburg sind aktuell gesperrt.

Polizei in Wolfsburg Großeinsatz in Wolfsburg – Polizei sperrt derzeit Straßen ab

Eine unklare Bedrohungslage hält derzeit die Polizei in Wolfsburg in Atem. Gerade ist die Grauhorststraße in Höhe des dortigen Edekas abgesperrt. Laut ersten Informationen ermittelt die Polizei wegen eines Vorfalls in einer Wohnung in der Königsberger Straße. Auch diese Stelle ist großzügig abgesperrt.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Es sind mehrere Einsatzkräfte vor Ort, auch von der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst. Etwa zehn Streifenwagen sind im Einsatz. Polizeisprecher Thomas Figge sagt gegenüber unserer Zeitung: „Wir haben einen Hinweis über eine Notruf-App bekommen, ob der Inhalt des Notrufs überhaupt echt ist, überprüfen wir gerade. Wir sind mit einigen Kollegen im Einsatz.“

Wir aktualisieren den Text.

