Diebe stehlen Geld und Alkohol aus Wolfsburger Sushi-Restaurant

Wolfsburg. Am Brandenburger Platz in Wolfsburg sind Unbekannte in ein Sushi-Restaurant eingedrungen. Sie richteten einen Schaden von 600 Euro an.

Diebe drangen in das Sushi-Restaurant am Brandenburger Platz in Wolfsburg ein. (Symbolbild)

Diebe sind in ein Sushi-Restaurant am Brandenburger Platz in Wolfsburg eingebrochen und haben dabei nach ersten Schätzungen der Polizei Wolfsburg einen Schaden von mindestens 600 Euro angerichtet. Die Tat geschah zwischen Montagvormittag, 10.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 10 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter im genannten Zeitraum durch gewaltsames Öffnen der Haupteingangstür ins Innere des Restaurants. Hier stahlen sie etwas Bargeld und diverse Flaschen an Alkoholika. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Da das Sushi-Restaurant direkt an der Ecke Brandenburger Platz / Stadtwallstraße liegt, hoffen die Ermittler, dass Passanten aber auch Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

Wohnungseinbruch in Westhagen

In der Halleschen Straße in Westhagen sind Diebe in eine Wohnung eingebrochen und nutzten dabei den Umstand, dass der Wohnungsbesitzer sich um Urlaub befand. Die Tat ereignete sich laut Polizei Wolfsburg zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die offenstehende Wohnungstür bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses. Hier begaben sie sich zur betroffenen Wohnung und öffneten mit brachialer Gewalt die Wohnungstür.

Anschließend betraten und durchsuchten sie die Räume der Wohnung nach sich lohnender Beute. Was sie hierbei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden, so die Polizei, die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Ermittler des 2. Fachkommissariats der Wolfsburger Polizei, Rufnummer (05361) 4646-0.

