Westhagen: Falsche Polizisten beklauen 90-Jährigen

Falsche Polizisten sind in Wolfsburg unterwegs: Mit einer neuen Masche gelang es zwei unbekannten Täter am Mittwochnachmittag, einem 90-jährigen Wolfsburger in Westhagen seine Bankkarten zu klauen. Sie waren in seine Wohnung eingebrochen und hatten sich dann als Polizisten ausgegeben. Im Anschluss wurde mit den Karten Geld abgehoben.

Am Mittwochnachmittag hatte der 90-Jährige seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verlassen. Als er zurückkam, wurde er von zwei Männern erwartet, die sich ihm gegenüber als zivile Polizeibeamte vorstellten und angaben, dass in seine Wohnung eingebrochen worden sei. Sie wiesen sich mit falschen Dienstausweisen aus. Danach betraten die vermeintlichen Polizeibeamten mit dem Rentner dessen Wohnung.

Die dreisten Diebe ließen sich Bankkarte und Pin aushändigen

Hier stellte dieser fest, dass einige Schubladen und Schränke geöffnet waren. Die Täter befragten den Wolfsburger, wo er seine Bankkarten aufbewahren würde. Diese händigte er den Unbekannten aus. Zudem ließen sich die Täter die Pin mitteilen. Der 90-Jährige wurde aufgefordert nachzuschauen, ob etwas entwendet wurde. Kurze Zeit später verabschiedeten sich die Täter und ließen den Senior in dem Glauben, dass in Kürze weitere Kollegen zur Spurensicherung kommen würden.

Kurze Zeit später bemerkte der 90-Jährige, dass seine Bankkarten nicht mehr da waren. Ein Anruf bei seiner Bank ergab, dass bereits eine vierstellige Geldsumme von seinem Konto abgehoben worden war.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, sich die gezeigten vermeintlichen Dienstausweise genau anzuschauen. Bei Unklarheiten kann jederzeit telefonisch Rücksprache mit einer Polizeidienststelle genommen werden. Die Polizei erfragt unter keinen Umständen die Pin. Angehörige werden gebeten, ihre gerade älteren Familienmitglieder zu sensibilisieren und über Betrugsmaschen aufzuklären.

Zwölf Jahre alter Caddy gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch war in der Richard-Wagner-Straße in Fallersleben bereits ein 14 Jahre alter Touran gestohlen worden (wir berichteten). Am Mittwoch kam es dann zu einem weiteren gelungenen und einem versuchten Autodiebstahl.

Der zweite Diebstahl geschah am Mittwochabend innerhalb von vier Stunden. Der Besitzer hatte seinen blauen Caddy am Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Straße Krähenhoop geparkt. Am frühen Mittwochabend ging er an dem Parkplatz vorbei, auf dem sein Pkw noch stand. Als der Eigentümer vier Stunden später erneut an dem Parkplatz vorbeiging, stellte er überrascht fest, dass sein zwölf Jahre alter Caddy verschwunden war.

Bei einem Versuch blieb es bei der dritten Tat. Der Eigentümer des 20 Jahre alten Multivan parkte seinen Pkw am frühen Mittwochnachmittag auf dem VW-Parkplatz Nord im Bereich der Ausfahrt. Als er nach der Arbeit wieder zu seinem Fahrzeug kam, wunderte er sich zunächst, dass das Licht im Innenraum brannte. Bei näherer Betrachtung stellte er eine Manipulation an dem Zündschloss fest. Ob die Täter bei der Tatausführung gestört wurden oder aus einem anderen Grund von dem Diebstahl absahen, ist unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den jeweiligen Tatorten machen können oder Hinweise zu den gestohlenen Pkw geben können, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

