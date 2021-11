Autodiebstahl Diebe stehlen in der Rabenbergstraße in Wolfsburg einen Fiat

Die Wolfsburger Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Autodiebstahl in der Rabenbergstraße.

Wolfsburg. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in der Rabenbergstraße in Wolfsburg einen Fiat Panda gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.