Wolfsburger Polizei erwischt in 24 Stunden fünf Betrunkene

In letzter Zeit trifft die Wolfsburger Polizei viele Verkehrsteilnehmer mit überhöhen Alkoholwerten an. (Symbolfoto)

Die Serie der Fahrten unter Alkoholeinfluss im Wolfsburger Stadtgebiet reißt nicht ab. Die Polizei erwischte zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen gleich fünf Autofahrer, die alkoholisiert unterwegs waren.

Als der Mann auf eine Verkehrsinsel fuhr und an einer Ampel halten wollte, sei er fast zu Fall gekommen

Am Samstagmorgen gegen 3.29 Uhr kontrollierten Polizisten einen 24-jährigen Autofahrer in der Kleiststraße. Der Mann aus dem Landkreis Gifhorn war mit seinem Seat in der Wolfsburger Innenstadt unterwegs. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,13 Promille an. Dem Mann wurde laut Mitteilung der Polizei im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Gegen 5 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 59-jährigen Pedelec-Fahrer fest, der mit seinem Gefährt mittig auf der Abbiegespur der Braunschweiger Straße in Richtung Röntgenstraße abzubiegen schien. Als der Mann anschließend auf eine Verkehrsinsel fuhr und an einer Ampel halten wollte, sei er fast zu Fall gekommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 62-Jährigen 3,05 Promille

Zeugen riefen um 10 Uhr bei der Polizei an und teilten den Beamten mit, dass soeben ein stark alkoholisierter Verkehrsteilnehmer auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Halberstädter Straße gefahren sei und sich kaum auf den Beinen halten könne. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 62-Jährigen 3,05 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Samstagabend stellte die Polizei nach einem Zeugenhinweis gegen 21.40 Uhr einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer fest, der auf dem Berliner Ring unterwegs war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Dem 30-Jährigen wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen.

Der letzte Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, als die Polizei um 0.19 Uhr ebenfalls am Berliner Ring einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer antraf, der einen Wert von 1,1 Promille aufwies und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf THC. Ihm wurden Blutproben zur Beweissicherung entnommen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

In letzter Zeit habe die Wolfsburger Polizei erschreckend viele Verkehrsteilnehmer mit überhöhten Alkoholwerten aktiv im Straßenverkehr angetroffen.

