Badeland Wolfsburg 32-Jähriger filmt Mädchen in Umkleidekabine in Wolfsburg

Ein 32-Jähriger aus dem Bereich Hildesheim ist nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag im Badeland erwischt worden, als er ein elf Jahre altes Mädchen in einer Umkleidekabine gefilmt hat. Die Mutter stellte den Mann zur Rede und verständigte Mitarbeiter des Bades sowie die Polizei.

Kamera war in einem Schuh

Am Nachmittag befand sich das Mädchen nach dem Baden in einer Umkleidekabine. Beim Verlassen wunderte es sich über einen fremden Schuh in seiner Kabine und sagte dies seiner Mutter. Die sah sich den Schuh näher an und entdeckte ein Handy darin, dass offensichtlich Videoaufnahmen machte.

Mutter erwischt Täter

Als die Mutter danach greifen wollte, wurde der Schuh plötzlich aus der Nebenkabine weggezogen. Der Mutter gelang es, den 32-Jährigen vor der Umkleidekabine mit dem Handy zu erwischen. Ein Verwandter kam ihr zu Hilfe und der Mann wurde gegen 17.40 Uhr an das Personal des Schwimmbades übergeben. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Handy des Mannes sicher und fertigten eine Strafanzeige.

