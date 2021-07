Glasfaserausbau in Wolfsburg Glasfaserausbau am Steimker Berg in Wolfsburg startet

Nach erfolgreicher Vorvermarktung und Beendigung der Planungsphase ist die Ausbauphase am Steimker Berg gestartet. Im gesamten Stadtteil werden bis voraussichtlich Dezemberflächendeckend Glasfaserleitungen verlegt. Dafür werden in den nächsten Wochen und Monaten Tiefbautrassen mit Baggern gegraben sowie Leerrohre und Faserleitungen von mehreren Kilometern Länge installiert, um das Glasfasernetz auszubauen, teilt die Wobcom mit. Mit dem Anschluss an das hochmoderne Kommunikationsnetz können etwa 600 Haushalte von der Möglichkeit, Internet, TV sowie Telefonie mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu nutzen, profitieren.

Mit der Errichtung der ersten Knotenverteilerpunkte haben in dieser Woche die Bauarbeiten für zukunftssichere Internetanschlüsse im Stadtteil Steimker Berg offiziell begonnen. Dank der erfolgreichen Vorvermarktung von Stadtwerke Wolfsburg und Wobcom konnte die notwendige Ausbauquote bereits Ende Mai dieses Jahres erreicht werden. „Mit Beginn dieser Woche gehen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürger die ersten konkreten Schritte in die digitale Zukunft im Stadtteil Steimker Berg. Wir freuen uns, dass der Ausbau des Glasfasernetzes nach dem Erreichen des Abschlussquote und der zügigen Bauplanung ohne langes Warten starten kann. Wir blicken optimistisch auf eine möglichst reibungslose Bauphase“, so Norman Vogel von der Entricon GmbH, die im Steimker Berg für die Projektsteuerung verantwortlich ist.

Glasfaseranschluss in weiteren Ausbaugebieten möglich

Insgesamt sind für das Projekt Investitionskosten von rund 1,25 Millionen Euro erforderlich, mehr als 150 Kilometer Faserleitungen und rund fünf Kilometer Leerrohre werden verlegt. Die notwendigen Hausanschlüsse bei den Endkunden werden in der Regel mittels einer Erdrakete hergestellt. Dabei bohrt sich die Erdrakete von der Grundstücksgrenze unterirdisch bis zur Hauswand, so dass auf den Hausgrundstücken bis auf eine kleine Anschlussgrube so gut wie keine Erdarbeiten stattfinden werden. „Mit dem jetzt begonnenen Glasfaserausbau am Steimker Berg werden wir bis Ende diesen Jahres in einem weiteren Wolfsburger Stadtteil die notwendige Infrastruktur schaffen, damit noch mehr Bürger mit gigabitfähigen Internet versorgt werden. Für Haushalte, die bisher noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, besteht natürlich auch jetzt noch die Möglichkeit, sich an das Glasfasernetz anschließen zu lassen. Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot. Grundsätzlich wird in der Straße jeder Anschluss vorbereitet, um einen Anschluss auch zu einem spätesten Zeitpunkt kostenpflichtig durchführen zu können“, so Thomas Schulz, Leiter Kundenservice Wobcom.

Bis zum 31. August haben die Anwohner in den weiteren Ausbaugebieten Neuhaus, Sandkamp, Klieversberg und Reislingen Süd-West/Windberg noch die Möglichkeit, von einem kostenlosen Glasfaseranschluss zu profitieren. Beratungsteams und Servicemitarbeitende vor Ort werden weiterhin in den Stadtteilen vor Ort sein, um Fragen zum Glasfaseranschluss zu beantworten und beim Abschluss zu unterstützen. Weitere Informationen rund um Glasfaser unter www.Glasfaser-made-in-Wolfsburg.de oder unter (05361) 8911555.

red

