Wolfsburger Neuland ist betroffen von Cyberattacke

Eine der größten Cyberattacken der vergangenen Jahre hat auch Auswirkungen auf die Neuland. Der Angriff auf ein IT-Unternehmen in den USA und der damit zusammenhängende Serverausfall bei einem IT-Dienstleiser in Hamburg hat erhebliche Auswirkungen auf den Kundenservice der Neuland. Das Unternehmen betont in einer Mitteilung: Die Neuland-Server wurden nicht angegriffen, die Kunden- und Mieterdaten sind sicher. Die verwendete Software ermöglicht im Regelfall eine schnelle Auftragsannahme, Terminierung der Reparaturen, Wohnungsabnahmen und mehr. Seit dem Ausfall ist das allerdings nicht mehr wie gewohnt möglich. Auch die Einsicht in ältere Aufträge ist aktuell nicht gegeben, so dass den Kunden derzeit leider keine Auskünfte über aktuelle Sachstände gegeben werden können.

„Dies ist eine nicht vorhersehbare Situation, und wir verstehen, dass unsere Kunden unzufrieden sind. Wir geben unser Bestmögliches. Dringende Reparaturmeldungen und Anfragen werden selbstverständlich weiter angenommen und manuell bearbeitet. Zudem haben wir unser Personal im Service-Center verstärkt um den vermehrten Kundenanfragen zumindest telefonisch nachkommen zu können“, beschreibt Hans-Dieter Brand, Sprecher der Neuland-Geschäftsführung.

Cyberattacke ist Ausnahmesituation für die Neuland

Dennoch können erst nach Wiederinbetriebnahme der Server des IT-Dienstleisters die angefallenen Aufträge und Anfragen abgearbeitet werden. Die Neuland hofft auf das Verständnis ihrer Kunden und bittet, von nicht dringenden Anfragen abzusehen. Es ist und bleibt eine Ausnahmesituation. Wann die Neuland wieder in den Normalbetrieb übergehen kann, steht noch nicht fest. Es wird damit gerechnet, dass die Systeme Anfangkommender Woche wieder hochgefahren und wohl Ende nächster Woche, nach Abarbeitung der Anfragen, der reguläre Modus erreicht werden kann. Die Terminierung der Reparaturaufträge wird ebenfalls nach Dringlichkeit wieder anlaufen.

