„Anschimpfen frischt auf“ – Wolfsburger feiern Diamanthochzeit

Wolfsburg. Annelies und Horst Komor haben vor 60 Jahren Ja gesagt. Beide leben seit Mitte der 1950er-Jahre in Wolfsburg. Ihr ganzer Stolz ist die Familie.

Ehejubiläum in Wolfsburg

Kennengelernt haben sich Annelies (78) und Horst Komor (80) in Wolfsburg. Er wohnte seinerzeit in der Breslauer Straße, sie am Eichelkamp. Heute feiert das Ehepaar diamantene Hochzeit.

Auf einem Rummel an der Stadtwaldstraße begegneten sie sich einst, und Horst Komor wusste sofort, dass Annelies zu seiner großen Liebe werden sollte. „Wenn ich einmal etwas greife, dann halte ich es fest“, sagt er. Seine Frau sei ein sehr hübsches Mädchen gewesen und habe ihm sofort gefallen. Seit 1954 lebt der gebürtige Oberschlesier in Wolfsburg. Seine Frau, die aus dem Sudetenland stammt, wohnt seit 1956 in der Volkswagenstadt.

Die Urenkel, drei und sechs Jahre alt, sind der ganze Stolz

Gemeinsam hatte das Ehepaar drei Kinder. Jedoch nur die beiden Töchter leben noch. Der Sohn kam bei einem Motorradunfall ums Leben. Die ältere Tochter der Komors wohnt nur einige Häuser weiter, die jüngere lebt derzeit noch in Königslutter, will aber auch bald in die Stadt ziehen. Drei Enkel und zwei Urenkel gehören zudem zur Familie. Besonders die Urenkel, drei und sechs Jahre alt, sind der ganze Stolz des Paares. Annelies Komor kümmert sich besonders gerne um beide. „Wenn die zu Besuch kommen, ist hier richtig was los“, sagte Horst Komor.

Annelies und Horst Komor bei der Hochzeit vor 60 Jahren. Foto: Darius Simka / regios24

Um die Familie und den Haushalt hat sich Annelies Komor schon immer gerne gekümmert. Als die Kinder geboren wurden, hörte sie auf, zu arbeiten. Zuvor hatte sie Einzelhandelskauffrau gelernt. Horst Komor machte nach der Schule zunächst „Laufburschenarbeit“, wie er selbst sagte. Anschließend arbeitete er 14 Jahre bei VW und wechselte dann zur Stadt Wolfsburg. „Ich habe den Jugendtreff ,Onkel Max’ mit aufgebaut und auch die Jugendwerkstätten in Wolfsburg“, erzählte er. Darüber hinaus engagierte er sich viel ehrenamtlich, etwa in der Behindertenarbeit. Sein großes Hobby ist bis heute das Angeln. Seit 1964 gehört er dem Sportfischerverein an. Um zu angeln, reiste er auch viel – unter anderem nach Dänemark, Schweden, Norwegen, Irland, Kanada und Alaska. „Da war ich aber immer alleine, meine Frau wollte nie mit.“

Gemeinsame Reisen auf die Balearen und Kanaren

Reisen, auf die Annelies Komor mitkam, führten das Ehepaar unter anderem auf die Balearen und die Kanaren. Ein Rezept für eine lange Ehe hat das Paar nicht. Aber Horst Komor sagte: „Man soll sich ruhig mal ein bisschen anschimpfen, das frischt auf.“

Wie das Ehepaar seinen Ehrentag begeht, davon lässt es sich überraschen. „Die Kinder wollen uns den Tag im Garten gestalten“, sagte Horst Komor. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sie da etwas organisieren.“

