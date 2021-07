Yannick Pauly ist neuer Wolfsburger Stadtjugendpfleger

Wolfsburg. Der 26-Jährige tritt die Nachfolge von Gunnar Czimczik an. Der Jugendhilfeausschuss wählt ihn in nichtöffentlicher Sitzung.

Yannick Pauly ist in der Sondersitzung des Jugendhilfeausschuss am Montag zum neuen Wolfsburger Stadtjugendpfleger gewählt worden. Der 26-Jährige tritt damit die Nachfolge von Gunnar Czimczik an, der Anfang des Jahres als Fachbereichsleiter nach Hannover gewechselt ist. Pauly war zuletzt als Abteilungsleiter der Jugend- und Familienarbeit im hessischen Hanau tätig, schreibt die Stadt.

Während seines Studiums der Sozialen Arbeit war Yannick Pauly bereits als pädagogischer Mitarbeiter in Jugendeinrichtungen tätig und hat nach seinem Studium sowohl in der Stadt Gevelsberg als auch in der Stadt Hanau Leitungsfunktionen übernommen.

Pauly: Freue mich auf die neue Aufgabe

„Die Kinder- und Jugendarbeit hat einen hohen Stellenwert in Wolfsburg, und ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, diese wichtige Arbeit weiter nach vorne zu bringen“, so der neugewählte Stadtjugendpfleger. „Ich freue mich total auf die neue und spannende Aufgabe.“

„Mit Yannick Pauly haben wir die richtige Wahl getroffen“, sagt Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration. „Ich freue mich auf die Impulse, die er aus seinen Erfahrungen in der verbandlichen und offenen Kinder- und Jugendarbeit mit nach Wolfsburg bringt.“

