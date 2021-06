Polizei Wolfsburg Telefonbetrüger scheitert in Wolfsburg – Nachbarin ruft Polizei

15.000 Euro wollten Telefonbetrüger am Montag ergaunern. Gegen 10 Uhr meldete sich ein unbekannter Mann bei einem 65-jährigen Wolfsburger und stellte sich laut Mitteilung der Polizei als Kommissar Steinbach vor. Er fragte, ob er Kunde bei der Postbank sei. Als der Wolfsburger die Frage bejahte, forderte der Betrüger ihn auf, 15.000 Euro von der Bank abzuheben und das Geld bereitzulegen, da es von der Polizei abgeholt werden müsse.

Der 65-Jährige sollte in der Nähe eines Spielplatzes warten

Nach der Abhebung rief der Mann erneut an und erläuterte, dass das Geld in einem Umschlag vor die Haustür gelegt werden sollte. Der Aufforderung, auf einem Spielplatz in der Nähe zu warten, kam der Wolfsburger ebenfalls nach. Nachmittags war eine Nachbarin auf den Wolfsburger aufmerksam geworden. Nachdem er ihr den Umschlag mit dem Geld gezeigt hatte, verständigte diese die Polizei. Einige Stunden später erhielt der 65-Jährige einen Anruf, dass das Geld heute nicht mehr abgeholt werde.

In diesem Zusammenhang ist im Bereich der Saarstraße ein circa 1,85 Meter großer, athletischer Mann mit einem schwarzen Vollbart, einem weiß karierten Hemd, einer hellen kurzen Hose und weißen Schuhen aufgefallen, der sich verdächtig verhalten haben soll. Hinweise: (05361) 464360.

red

