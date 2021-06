So faszinierend ist die Wolfsburger Architektur

Der „Wohnzwilling“ in den Hellwinkel Terrassen war eine Station des Tages der Architektur. Von links: Michael Peter, Kai-Uwe Hirschhausen, Peter Teicher, Daniel Mathey, Ester Orant und Hubert Dohle.

Wolfsburg. Die unterschiedlichen Facetten der Baukunst konnten am Sonntag in und an sieben Objekten im Wolfsburger Stadtgebiet erkundet werden.