Gute Ergebnisse für Fallersleber Realschüler bei Wettbewerb

Bereits zum dritten Mal in Folge nahmen Schülerinnen und Schüler der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule am Bundeswettbewerb des „Informatikbibers“ teil. Kürzlich wurden die diesjährigen Sieger bekannt gegeben. Elaine Weißgerber (10b) und Felix Jacobi (10c) konnten sich aus der Menge der Teilnehmer (381.580 Schüler bundesweit) hervortun. Weißgerber erhielt eine Anerkennungs-Urkunde während Jacobi dieses Jahr sogar einen dritten Rang erreichen konnte, wie die Realschule mitteilt.

Der Wettbewerb ist der größte Online-Schülerwettbewerb im Bereich Informatik und fördert das digitale Denken. 15 Aufgaben in 40 Minuten mussten gelöst werden, die sich mit Schleifen, Algorithmen, Datenmodellierung oder Codierung oder Datensicherheit beschäftigen. Der Technik-Profilkursus „Programmieren und Konstruieren“ der Schule, unter Leitung des Techniklehrers Sven Leu, befasst sich bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich mit dem Baukastenprinzip „Lego Mindstorms“.

Realschule Fallersleben unterstützt die informatische Ausbildung der Schüler

Die Schule kann dabei jedem Schüler im Kursus einen eigenen Kasten zur Verfügung stellen, so dass jeder Schüler sich in kürzester Zeit in die Grundlagen der Konstruktion und Programmierung von einfachen und komplexeren Maschinen einarbeiten kann. Eingebettet ist der Kursus in das Technikprofil der Schule, in welchem die Schülerinnen und Schüler auch die Grundlagen der Metall- und Holzbearbeitung sowie Halbleitertechnik und regenerative Energiequellen über zwei Jahre bearbeiten.

red