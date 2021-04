Wolfsburger Polizei fragt: Wo wurde das Auto geschrottet?

Die Polizei in Wolfsburg sucht den Unfallort zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits in der Nacht zum Donnerstag, 18. Februar, zugetragen haben muss.

Wie Polizeisprecher Thomas Figge am Freitag mitteilte, sein damals zwei junge Wolfsburger zwischen Mittwochabend 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, mit einem violetten Peugeot unterwegs gewesen.

Halterin weiß nichts von der Spritztour

Die Halterin des Peugeot habe nichts von dieser nächtlichen Spritztour gewusst und am nächsten Morgen ihren Wagen „ziemlich demoliert“ vor ihrer Haustür vorgefunden.

Die beiden Fahrzeugnutzer verweigern zum Sachverhalt die Aussage oder können sich an nichts mehr erinnern. Die Polizei sucht daher nach einem Unfallort, der in Wolfsburg, aber auch in benachbarten Landkreisen liegen könne. Dabei müsse es zu erheblichem Farbabrieb gekommen und violette Farbe am Unfallort zurückgeblieben sein.

Hinweise nimmt das 7. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 4646-0 entgegen.

red