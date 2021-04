Antrittsbesuch beim italienischen Konsularagenten in Wolfsburg

Die „Agenzia Consolare Wolfsburg“ hat seit einigen Wochen mit Fabio Dorigato einen neuen Konsularagenten. Er ist Nachfolger von Barbara Tarullo, die Ende des vergangenen Jahres als Vize-Konsulin ins Italienische Generalkonsulat nach Köln gewechselt ist. Für ein erstes Kennenlernen und einen allgemeinen Austausch besuchte Erster Stadtrat Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur, jetzt Fabio Dorigato in den Räumen der italienischen Konsularagentur in der Goethestraße. Das teilt die Stadt mit.

Digitalisierung und Kultur ist Thema des Treffens

Thema waren unter anderem die zahlreichen gemeinsamen Projekte des städtischen Kulturbereichs und der Konsularagentur. Die italienische Kultur ist ein fester Bestandteil der Kunst- und Kulturszene Wolfsburgs, daher sei eine enge Verknüpfung zwischen dem Konsularagenten und Kulturdezernenten, gerade im Hinblick auf neue Projekte, sehr wichtig. In diesem Zusammenhang wurde auch über das Thema Digitalisierung und Kultur gesprochen.

Ein weiteres Thema: Elektromobilität

Weiterhin sprachen beide über die gegenwärtige Corona-Situation in Wolfsburg und die möglichen Folgen für die Wirtschaft und vor allem die Menschen. Die weitere Stadtentwicklung wird auch davon abhängen, wie lange uns die Pandemie noch in unserem täglichen Handeln einschränkt. In diesem Zusammenhang wurde auch über die Lage des größten Unternehmens der Stadt, Volkswagen, gesprochen, insbesondere die künftige Ausrichtung auf die Elektromobilität. „Es war ein sehr guter und vertrauensvoller erster Austausch. Wir haben über die besondere Geschichte der Italiener und die italienische Kultur in Wolfsburg gesprochen. Wenn wieder ein Stück Normalität eingekehrt ist, werden wir den Austausch intensivieren und konkrete Projekte thematisieren“, unterstrich Dennis Weilmann.

red