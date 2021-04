Pflegeschule der Diakonie Wolfsburg bezieht Neubau

Seit dem 1. April befindet sich die Pflegeschule der Diakonie im Neubau des Seniorenzentrums St. Elisabeth. Wie der Träger mitteilt, sei nicht nur das Gebäude zeitgemäß, sondern auch die Ausstattung. Die Flipcharts in den Klassenräumen sind digital. Die Pflegeschule ist nahezu papierlos.

„Die technische Ausstattung ermöglicht uns vielseitige Lernformate. Der Unterricht kann in Präsenz-Form oder als Homeschooling stattfinden. Aber es ist auch möglich, dass nur ein Teil der Klasse im Homeschooling ist und dem Unterricht virtuell zugeschaltet wird. Das ist vor allem in Zeiten des Wechselmodells, wo nur maximal 16 Auszubildende in einem Klassenraum sein dürfen, eine gute Alternative“, erklärt Ethel Narbei, Leiterin der Schule.

Digitalisierung wird immer wichtiger

Das Land Niedersachsen hat die Pflegeschule als eine von 25 Projektschulen „Digitales Lernen 4.0“ ausgewählt. „Wir probieren neue Konzepte zum E-Learning aus. Grundsätzlich sind unsere Unterrichtsformate darauf ausgerichtet, dass sich unsere Auszubildenden stark einbringen. Die Zusammenarbeit und der Austausch wird durch digitale Plattformen stark gefördert“, erläutert Narbei. „Mit der generalistischen Pflegeausbildung und dem Ausbildungsverbund in Wolfsburg haben wir eine Basis für eine zeitgemäße Ausbildung geschaffen“, so Ralf-Werner Günther, Vorstand Diakonisches Werk Wolfsburg. „Mit unser Pflegeschule gehen wir neue Wege in Richtung Pflege der Zukunft in der Digitalisierung immer wichtiger wird.“ Telemedizin und -therapie, aber auch die Anleitung von pflegebedürftigen Menschen im Umgang mit digitalen Medien zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind schon jetzt wichtige Themen.

Auszubildende zur Pflegefachfrau und -mann der Diakonie erhalten für die Dauer ihrer Ausbildung Laptops zur Verfügung gestellt. Mithilfe von Lernplattformen tauschen sich die Auszubildenden aus und vernetzen sich untereinander und mit ihren Lehrern in Theorie und Praxis.

red