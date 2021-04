Diebstahl in Wolfsburger Drogeriemarkt – Polizei sucht Täter

Wolfsburg. Zwei Männer haben im vergangenen November eine große Zahl an elektronischen Zahnbürsten aus einem Drogeriemarkt in Wolfsburg in der Porschestraße gestohlen. Es entstand ein hoher Schaden.

Die Polizei Wolfsburg fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei Wolfsburg

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, bemerkte eine Verkäuferin den Diebstahl erst am nächsten Tag. Die Polizei schrieb die bisher unbekannten Täter nun zur Fahndung aus.

Um Hinweise zu den Tätern durch Zeugen wird gebeten unter (05361) 46460.

red