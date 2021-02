LKW-Fahrer rammt Fußgängerbrücke in Detmerode und flieht

Ein Unfall hat sich in der Nacht zu Freitag an der Brücke über die Braunschweiger Straße ereignet.

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, auf der Braunschweiger Straße in Höhe des Stadtteils Detmerode stadteinwärts. Ein derzeit unbekannter LKW-Fahrer muss mit einem vermutlich mit Baumstämmen beladenen Wagen gegen das entstehende Bauwerk gefahren sein, schreibt die Polizei. Angestellte fanden am Morgen mehrere Baumstämme im Baustellenbereich der Brücke.

Nur ein Fahrstreifen steht zur Verfügung

Ferner wurden Holzanhaftungen an der Anstoßstelle am Brückenkonstrukt entdeckt. Durch den Aufprall wurde die Brücke um zirka 30 Zentimeter stadteinwärts verschoben. Ferner entstand eine nicht vorgesehene Verkrümmung im Bauwerk. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit untersucht. Die Stadt ergänzt, dass nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. In Zusammenarbeit mit der bauausführenden Firma, der Stadt Wolfsburg, den Herstellern und den beteiligten Büros, wird schnellstmöglich nach einer Lösung gesucht, um den Verkehr nicht unnötig zu behindern. Auf Grund der starken Beschädigungen ist derzeit noch keine Zeitspanne abschätzbar. Weil allerdings die Sicherheit aller am Verkehr Teilnehmenden gewährleistet sein muss, bittet die Stadt Wolfsburg um Verständnis für die angeordneten Maßnahmen.

Hinweise an die Polizei

Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrer oder anderen Zeugen verdächtige Vorgänge in der Nacht an oder unter der Brücke aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

