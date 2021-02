Über 80-jährige Wolfsburger fahren kostenlos zum Impfen

Wolfsburg. Damit sie sich auf dem Weg zum Impfen nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Corona infizieren, können Über-80-Jährige kostenlos Taxi fahren.

Kostenlos können sich Menschen ab 80 Jahre mit dem Taxi zum Impfzentrum fahren lassen. Dies meldete die Stadt Wolfsburg am Donnerstag unter Berufung auf Informationen des Landes Niedersachsen. Damit solle das Ansteckungsrisiko beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel vermieden werden. Das Land übernehme die Fahrkosten eines Einzeltransports zum Corona-Impfzentrum (Hin- und Rückweg). Ob die Kosten für ein Taxi aus medizinischen Gründen übernommen werden können, müsse ein Arzt bewilligen.

Wer Anspruch auf einen kostenlosen Transport zum Impfzentrum per Taxi habe, erhalte zwei Transportbescheinigungen – für die erste und für die zweite Impfung. Die Taxifahrt erfolge dann komplett bargeldlos.

Anspruch besteht, wenn kein mobiles Team impft

Personen ab 80 Jahren haben Anspruch auf die Transportbescheinigung, wenn die Corona-Schutzimpfung nicht durch ein mobiles Team oder anderweitige Maßnahmen (zum Beispiel Impfbusse) vorgenommen werden kann, es sich nicht um einen Liegendtransport handelt oder eine Mobilitätseinschränkung vorliegt. Dazu zählen Schwerbehinderte, deren Ausweis ein Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehinderung, „Bl“ für Blindheit oder „H“ für Hilflosigkeit enthält, Pflegebedürftige, deren Pflegebescheid den Grad 4 oder 5 ausweist sowie Pflegebedürftige mit dem Pflegegrad 3, wenn bei ihnen eine dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung vorliegt.

Wie läuft der Transport ab? Die erste Möglichkeit ist, dass die zu impfende Person bei einem örtlichen Taxiunternehmen eine Beförderung zum Impfzentrum bestellt. Die Fahrt erfolgt bargeldlos. Wartet der Fahrer oder die Fahrerin bis zum Abschluss der Behandlung am Impfzentrum, um die Person wieder nach Hause zu fahren, erfolgt die Übergabe der Transportbescheinigung an den Fahrer nach der Rückfahrt. In der Folge rechnet das Taxiunternehmen diese Fahrtkosten mit der GKV oder dem Land Niedersachsen ab.

Transportbescheinigung wird dem Fahrer ausgehändigt

In den Fällen, in denen der Fahrer oder die Fahrerin nicht vor dem Impfzentrum wartet, wird er oder sie über die Zentrale die einfache Fahrt zum Impfzentrum vermerken lassen. Für die Rückfahrt wird die geimpfte Person über die Taxizentrale erneut ein Taxi anfordern und am Ende der Rückfahrt die Transportbescheinigung dem Fahrer aushändigen. Die Abrechnung erfolgt wie beschrieben mit der GKV oder dem Land Niedersachsen.

Überdies bestehe die Möglichkeit, den Taxiservice vor den jeweiligen Impfzentren zu nutzen. Hier werden einige Taxis soweit möglich für die bargeldlose Heimfahrt bereitstehen.

