Vier sollen Volkswagen in Wolfsburg ins Elektrozeitalter führen

Jetzt sollen es sturmfeste und erdverwachsene Niedersachsen in der VW-Trutzburg Wolfsburg richten. Mit Gunnar Kilian, Ralf Brandstätter, Thomas Ulbrich und Thomas Schmall sitzen gleich vier Top-Manager im Vorstand der Kernmarke VW, die ihre Wurzeln allesamt in der VW-Hauptstadt oder in der Region haben und damit nach Ansicht von Konzernchef Herbert Diess am besten befähigt sind, das Flaggschiff der Unternehmensflotte auf neuen Kurs zu bringen.

Diess, der intellektuell stets weit vorauseilende Chefstratege, hat sich auch nach über zwei Jahren in der obersten Etage des Markenhochhauses noch nicht mit den regionalen Besonderheiten des größten Standorts angefreundet. Entschieden zu viel Rücksichtnahme muss er hier üben, hat er doch in der Südstraße die Bastion des allmächtigen Betriebsrates stets vor Augen. In spätestens vier Jahren soll das neue E-Modell Trinity in der altehrwürdigen Fabrik gebaut werden. Dafür muss viel Geld in die Produktion gesteckt werden. Zugleich wird an anderer Stelle weiter massiv gespart werden müssen – ein Teufelskreis.

Durchbrechen sollen den nun die glorreichen vier Vorstandsherren, die allesamt über Jahrzehnte die Volkswagen-Kultur erlernt und gelebt haben. Diess nimmt sie in die Pflicht und nimmt sich dadurch selbst ein wenig aus der Schusslinie. Denn in Wolfsburg sind Veränderungen oder gar empfindliche Einschnitte am schwersten durchzusetzen. Das Industriemonument, in dem jeder Backstein eine Geschichte erzählen könnte, ist eine Bastion der Mitbestimmung mit selbstbewussten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Hier hat sich schon so mancher forsche Sanierer eine blutige Nase geholt. Dieses Schicksal will der listenreiche und kluge Diess ganz offensichtlich nicht erleiden.

Gunnar Kilian ist Konzern-Personalchef

Gunnar Kilian. Foto: dpa/picture alliance

Die, die es nun richten sollen, sind erfahrene Praktiker, die ein Händchen für die Wolfsburger Gemengelage haben und denen man ein Verantwortungsgefühl für die Region und das Land Niedersachsen unterstellen darf. Allen voran Gunnar Kilian, der Konzern-Personalchef. Der ehemalige Sprecher von Betriebsratschef Bernd Osterloh gilt als eher leiser Diplomat und Moderator, der im Hintergrund geduldig Strippen zieht und Netzwerke aufbaut. Aufgewachsen im Landkreis Helmstedt liegt dem persönlich bescheidenen Aufsteiger das Wohl und Wehe der Region zwischen Harz und Heide besonders am Herzen.

Volkswagen-Vorstand ist Ralf Brandstätter

Rald Brandstätter. Foto: dpa/picture alliance

Auch VW-Vorstandschef Ralf Brandstätter hat eine Bilderbuchkarriere beim Autobauer absolviert. Er weiß genau, was geht bei der Kernmarke und welche Schrauben dafür zu drehen sind. Klar ist indes, dass geliefert werden muss. Dafür muss sich in Wolfsburg vieles ändern: Anläufe müssen optimiert werden, das Zusammenspiel zwischen TE und Produktion gleichfalls. All das hatte Osterloh erst jüngst wieder angemahnt und am Beispiel der aktuell verwendeten Batteriezellen-Varianten für Elektroautos von Wildwuchs gesprochen, angesichts dessen „uns unsere Größe und Skalierungskraft“ auch nichts mehr nutzten. Das war zwar auf den Gesamtkonzern gemünzt, gilt aber auch für die Kernmarke.

Thomas Ulbrich ist Marken-Entwicklungsvorstand

Thomas Ulbrich. Foto: dpa/picture alliance

Und dann muss die derzeitige Wolfsburger Modellpalette mit immer mehr Hybridvarianten auch in den nächsten drei bis vier Jahren auf dem Markt ankommen. Derzeit ist das vorrangig wegen der Subventionierung durch Kaufprämien der Fall. Eine entscheidende Rolle kommt dem neuen Marken-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich zu. Der Wolfsburger vereint wie kaum ein Zweiter Managementqualitäten mit jeder Menge Praxiserfahrung. Den letzten Schliff hat der kraftsportgestählte und zuletzt geradezu asketisch wirkende Ulbrich sich beim Aufbau der EProduktion in Zwickau geholt.

Chef der Volkswagen Group Components ist Thomas Schmall

Dieses Wissen um die Lösung komplexer Softwareproblem ist Gold wert. Schließlich hat auch Thomas Schmall, Chef der Volkswagen Group Components, bewiesen, dass er den anstrengenden Wolfsburger Spagat zwischen Effizienz und Jobsicherung verinnerlicht hat. Der persönliche Freund von Kilian hat ebenso wie Ulbrich jede Menge Auslandserfahrung und versteht das Kostendenken in sozialverträgliches Handeln einzubetten. Mit dem Zukunftspakt ist dem Quartett ein Weg vorgezeichnet, um den Jobabbau über Altersteilzeit abzumildern und die Belegschaften über Qualifizierungen für die Transformation fit zu machen. Eine Herausforderung bleibt das Kommandounternehmen dennoch. Auch für Diess. Denn als Konzernchef steht er auch weiterhin in der Gesamtverantwortung für das Stammwerk.

