Im Lerchenweg und in der Fallersleber Straße finden diese Woche Tempokontrollen statt.

Wolfsburg. Raser will die Stadt Wolfsburg kommende Woche ahnden. Wo Tempokontrollen unter anderem stattfinden, lesen Sie bei uns.

Hier wird in Wolfsburg geblitzt

In der Zeit von Montag, 25. Januar, bis Sonntag, 31 Januar, plant die Stadt Wolfsburg Verkehrskontrollen durchzuführen, teilt sie mit.

Blitzer in Wolfsburg - Dort stehen sie

Autofahrer müssen mit Geschwindigkeits-Messungen unter anderem im Schlesierweg, in Wolfhagen, in der Brechtorfer Straße und in der Hafenstraße rechnen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red