Neueröffnung: Privates Corona-Testzentrum in Wolfsburg

Er möchte nächste Woche Mittwoch in die Türkei fliegen, sagt der Mann, der am Dienstagabend das neue Corona-Testzentrum in der mittleren Porschestraße betritt. Dafür müsse er einen negativen PCR-Test vorweisen. „Den bekommen Sie hier“, sagt Meisam Dormiani und vereinbart mit dem Kunden einen Termin für Montag. Vergangenen Samstag öffnete in Wolfsburg das erste private Corona-Testzentrum. „Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern so einfach und sicher wie nur möglich Gewissheit geben“, erklärt Dormiani, der die ärztliche Verantwortung trägt.

In Düsseldorf leitet der Arzt bereits seit Mitte Dezember ein Testzentrum. Weitere seien geplant in Hildesheim und Celle. „Wir schauen uns aber auch in Braunschweig nach geeigneten Räumen um“, sagt der 38-jährige Hannoveraner, der derzeit zwischen der Landeshauptstadt und Wolfsburg pendelt. Wolfsburg sei als Standort für das Testzentrum gut geeignet. „Es gibt einen großen Arbeitgeber und ein großes Einzugsgebiet, die Räumlichkeiten sind ideal und die Lage in der Fußgängerzone sehr gut“, begründet Dormiani, warum er sich für die VW-Stadt entschieden hat.

Genauigkeit bei 97 Prozent

Das Angebot richte sich zum Beispiel an Menschen, die verreisen oder Risikopatienten besuchen wollen. Die Tests sind spontan und ohne ärztliche Überweisung möglich, der Befund liegt schnell vor. „Dank unserer eigenen Labortechnik können wir bei einem PCR-Express-Test das Ergebnis innerhalb von 60 Minuten verschicken“, erzählt Dormiani. „Wolfsburg und Düsseldorf sind die ersten deutschen Städte, in denen PCR-Befunde in einem privaten Corona-Testzentrum in solch kurzer Zeit erhoben werden können.“ Die Kosten für die schnelle Variante liegen bei 149,90 Euro. Wem das PCR-Ergebnis auch nach zwölf Stunden reicht, der zahlt 99,90 Euro. Die Sensitivität, also die Genauigkeit der Tests, liege bei 97 Prozent, verspricht der Betreiber. „Unser Ziel ist es, zur Eindämmung und effektiveren Nachverfolgung aktueller Covid-19-Infektionsketten beizutragen.“

Ergebnis nach 15 Minuten

Ebenfalls angeboten werden Antigen-Schnelltests (39,90 Euro) zum direkten Nachweis einer akuten Covid-19-Infektion. Unter Berücksichtigung aller Hygieneauflagen entnimmt ein Mitarbeiter hierbei einen Nasen-Rachen-Abstrich. Das Ergebnis werde 15 Minuten später per Mail versendet. Die Antikörper-Schnelltests (49,90 Euro), für die etwas Blut aus dem Ohrläppchen oder der Fingerspitze entnommen wird, weisen eine abgelaufene Infektion nach, wenn der Körper bereits Antikörper gegen den Erreger gebildet hat und von einer eventuell vorhandenen Immunität ausgegangen werden kann. Zum Thema Immunität sollten die Patienten aber immer ihren Hausarzt kontaktieren, rät Dormiani.

Von 70 Tests sechs positiv

„Wir nutzen ausschließlich vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassene Tests. Diese werden von medizinischem Fachpersonal durchgeführt, das sich selbst regelmäßig testet“, erläutert Dormiani. Zum Team gehört Kubilay Timuroglu. Er war noch bis Ende vergangenen Jahres Sanitäter bei der Bundeswehr und ist einer von drei bis fünf Mitarbeitern vor Ort – je nach Kundenaufkommen.

Das Corona-Testzentrum befindet sich in der mittleren Porschestraße neben der Drogerie Rossmann. Foto: Helge Landmann/regios24

„Wir sind mit dem Start zufrieden“, sagt Dormiani am dritten Tag nach der Öffnung. Bisher seien etwa 70 Menschen getestet worden, davon sechs positiv. Gleich der allererste Antigen-Schnelltest sei positiv ausgefallen. „Es war ein junger Mann ohne Symptome, dessen Freundin Kontakt zu einem Infizierten hatte“, erzählt Dormiani. Bis zu 200 PCR-Tests könnten täglich mit den vier Laborgeräten namens Vivalytic der Firma Bosch ausgewertet werden. Das Gerät erkenne auch die Virusmutationen aus Großbritannien und Südafrika, so Dormiani. Positive Fälle werden an das Gesundheitsamt gemeldet.

Spontane Tests sind möglich

Etwa 70 Prozent der Kunden hätten vor dem Besuch des Testzentrums einen Termin vereinbart, 30 Prozent seien spontan vorbeigekommen. „Die Hürden sollen möglichst niedrig sein, nicht jeder kennt sich mit dem Internet aus“, meint Dormiani, der in den nächsten Wochen mit deutlich mehr Laufkundschaft rechnet. Geöffnet hat das Testzentrum werktags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Auf der Seite www.DeinCoronaTestzentrum.de können unter Nennung der Kontaktdaten Termine reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt direkt über die Webseite oder im Testzentrum. Dieses ist relativ spartanisch eingerichtet und so auch leicht zu reinigen. In zwei Kabinen werden die Tests vorgenommen. Die 300 Quadratmeter große Fläche in der Porschestraße 48/50 nutzten zuletzt ein Schuhgeschäft und davor ein Weinladen für den Verkauf. Dormiani hat zunächst nur den vorderen Bereich ausbauen lassen. „Wir können aber problemlos erweitern.

Zum Beispiel, wenn die Stadt Wolfsburg Interesse daran hätte, dass wir auch als Impfstelle fungieren.“ Danach sieht es momentan nicht aus. An eine Zusammenarbeit mit dem Corona-Testzentrum sei nicht gedacht, antwortete die Stadtpressestelle auf Anfrage. Weiter äußern wollte sich die Stadt nicht zu dem neuen Angebot, sich auf eigene Kosten auf Corona testen zu lassen. Eine Sprecherin verwies darauf, dass in Wolfsburg die PCR-Tests im Klinikum und im Gesundheitsamt erfolgen.