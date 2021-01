Wolfsburg: Männer landen wegen „Nachbarschaftshilfe“ vor Gericht

Sie hatten nur im Sinn, einem Kumpel zu helfen. Dass ein 20-Jähriger und ein 32-Jähriger sich dabei aber selbst strafbar machten, kam ihnen in dem Moment nicht in den Sinn. Nun mussten sich beide Männer wegen Beihilfe zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort vor der Strafrichterin am Amtsgericht Wolfsburg verantworten.

Mit dem Auto in die Leitplanke

Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Männern eine Tat im März 2020 vor. Ein Kumpel der beiden, den die Strafverfolgungsbehörden gesondert verfolgen, war mit seinem nicht zugelassenen Auto auf der Bundesstraße 244 in Richtung Zicherie unterwegs. Dort kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke, so dass diese stark verformt und beschädigt wurde. Anschließend rief der Mann den 20- und den 32-Jährigen an und bat beide, ihm zu helfen. Beide kamen zur Unfallstelle und zogen den Wagen mit ihrem Auto aus dem Graben, um ihn dann zur Adresse des Verunfallten zu bringen. Anschließend fuhren sie noch einmal zur Unfallstelle und sammelten Teile ein.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beide Angeklagte räumen Tatvorwürfe ein

„Beide waren sich bewusst, dass keine Polizei gerufen worden war“, sagte die Staatsanwältin. Beiden sei klar gewesen, dass auf diese Weise die Beteiligung ihres Kumpels an dem Unfall nicht feststellbar gewesen sei. Die beiden Angeklagten räumten die Tatvorwürfe ein und zeigten sich einsichtig. Sein Mandant habe einem guten Bekannten helfen wollen und dies als „Nachbarschaftshilfe im Dorf“ verstanden, sagte der Verteidiger des 32-Jährigen. Jedoch hätte seinem Mandanten klar sein müssen, dass mit diesem Verhalten der Unfall vertuscht werden sollte. Inzwischen sei seinem Mandanten klar, dass sein Verhalten falsch und strafbar war.

„Ich bin davon ausgegangen, einem guten Kumpel zu helfen, sein Fahrzeug da herauszuholen“, sagte der 32-Jährige. „Wie das alles später abgelaufen ist und welche Konsequenzen das hatte, war für mich in dem Moment nicht klar, auch wenn es das hätte sein müssen“, fügte er hinzu. „Ich habe vor Ort gesehen, wie groß der Schaden war und als das Fahrzeug bei uns stand, hätte mir bewusst sein müssen, dass man die Polizei hätte rufen müssen. Das ist für mich in dem Moment schlecht gelaufen und meine Entscheidungen waren schlecht“, zeigte er sich reumütig.

Strafe: 300 und 200 Euro an die Verkehrswacht zahlen

Auch der 20-Jährige gab zu, gewusst zu haben, dass der Kumpel getrunken hatte. Wie die Richterin sagte, wurde ein Wert von 1,0 Promille bei dem Mann festgestellt. Der verursachte Schaden an der Leitplanke habe eine Höhe von 2000 Euro gehabt, sagte sie. Sie stellte das Verfahren gegen die beiden Angeklagten ein. Der 32-Jährige erhielt die Auflage, 300 Euro an die Verkehrswacht Wolfsburg zu zahlen, der 20-Jährige muss 200 Euro bezahlen.