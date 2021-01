Fast alle Wolfsburger Pflegeheime sind durchgeimpft

Bewohner und Mitarbeiter des Hanns-Lilje-Heims wurden vom 6. Januar an geimpft.

In fast allen Wolfsburger Pflegeheime wurden die impfwilligen Personen mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft. Gesundheits- und Sozialdezernentin Monika Müller erklärt im Interview, wie es nun weitergeht, wie hoch die Impfbereitschaft ist und was sie von einer Impfpflicht hält.

Frau Müller, wie viele Pflegeheime in Wolfsburg sind bereits durchgeimpft?

Von 13 Pflegeheimen ist in 11 bereits bei allen impfwilligen Personen, also bei Bewohnern sowie Mitarbeitenden in der Pflege, die erste Impfung erfolgt (Stand 14. Januar, Anm. d. Redaktion).

Sind schon neue Impfdosen auf dem Weg nach Wolfsburg?

Auf dem Weg ja, aber noch nicht eingetroffen, das wird aber bald erfolgen. Das Land Niedersachsen hat neue Liefertermine bereits mitgeteilt. Mit der nächsten Charge können dann alle Pflegeheime versorgt werden.

Gibt es schon Zahlen über die Impfquote der Pflegekräfte sowie des Krankenhauspersonals in Wolfsburg?

Wolfsburgs Sozial- und Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Foto: Lars Landmann/regios24

Beim Pflegepersonal ist die Impfquote durchschnittlich bei rund 50 bis 60 Prozent. Das schwankt von Heim zu Heim aber teilweise sehr deutlich - wobei berücksichtigt werden muss, dass bereits manche Pflegekräfte im vergangenen Jahr, vor allem zu Beginn der Pandemie, eine Infektion durchlebt haben und für diese derzeit eine Impfung nicht angeraten ist. Wird diese Gruppe den Impfwilligen hinzugerechnet, dürfte davon auszugehen sein, dass mindestens 2/3 bis 3/4 der Pflegekräfte Antikörper gegen Corona in sich tragen. Gerade in Heimen mit einst hoher Infektionsquote, wie beispielsweise im Hanns-Lilje-Heim, werden daher nun auf den ersten Blick weniger Menschen geimpft. Das entspricht aber den Empfehlungen der Impfkommission, die derzeit von einer Impfung nach einer durchlebten Coronainfektion abrät.

Im Krankenhaus stehen die Impfungen noch an, auch hier gab es im Frühjahr einige Infektionen unter Mitarbeitenden, so dass etwa 50 Personen von vornherein für eine Impfung nicht in Frage kommen.

Wie beurteilen Sie die Diskussion um die unterschiedliche Impfbereitschaft - und eine mögliche Impfpflicht?

Es ist davon auszugehen, dass die Impfbereitschaft noch wächst, sobald erste positive Erfahrungen im Umfeld mit der Impfung erlebt werden. Ganz sicher tragen jedenfalls Unterstellungen oder der Ruf nach einer Pflicht nicht zu einer Impfmotivation bei.

Gerade die Fragen von Frauen mit potenziellem Kinderwunsch auf mögliche Auswirkungen auf spätere Kinder sind doch berechtigt und sollten ernstgenommen und so gut es geht beantwortet werden. Mitarbeitende in Pflege und Medizin sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den ihnen anvertrauten Menschen ganz sicher bewusst und können überwiegend für eine Impfung gewonnen werden, aber dafür müssen - möglichst bundesweit durch das Bundesgesundheitsministerium - gute Informationsquellen angeboten und Fragen zugelassen und beantwortet werden.