Wolfsburg. Am Siebenbürger Weg haben es Diebe auf einen genau 15 Jahre alten Audi A3 abgesehen. Die Polizei Wolfsburg bittet um Hinweise.

Unbekannte stehlen Audi in Wolfsburg

Einen auf den Tag 15 Jahre alten Audi A3 haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch im Siebenbürger Weg gestohlen, teilt die Polizei mit.

Autodiebe haben es auf Audi in Wolfsburg abgesehen

Die Eigentümerin habe ihren Wagen am Dienstagabend um zirka 19 Uhr auf einem Gemeinschaftsparkplatz im Siebenbürger Weg in Wolfsburg abgestellt. Am Mittwochmorgen, schreibt die Polizei, hat die Eigentümerin ihren Audi nicht mehr vorgefunden. Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, sei das Auto dementsprechend gestohlen worden.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße. Rufnummer: 05361/46460.

red