Grünes Licht aus Wolfsburg für interkommunales Gewerbegebiet

Protest von Helmstedter Umweltschützern und anderen Bürgern gegen ein Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter schreckt den Wolfsburger Strategieausschuss nicht: Er unterstützt den Plan, eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Braunschweig und den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel zu schließen, um eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann rührten zu Beginn der Sitzung für das Interkommunale Gewerbegebiet die Werbetrommel: Mohrs erklärte, er sei sicher, dass es eine gute Gewerbefläche werde, die allen vier Kommunen nutze.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Logistikunternehmen fehlen Flächen in Wolfsburg

Weilmann strich heraus, wie nötig Wolfsburg weitere Gewerbeflächen hat: Viele Unternehmen wollten sich in der Stadt ansiedeln, fänden aber keine geeigneten Grundstücke mehr. Im Heinenkamp seien die Restflächen reserviert, im Vogelsang gebe es keine von geeigneter Größe, das Warmenauer Gebiet sei komplett vermarktet. Die Logistikbranche, die am Hauptsitz von Volkswagen eine wichtige Rolle spiele, habe einen hohen Flächenbedarf, am besten mit Autobahnanschluss und Parkflächen.

Peter Kassel (CDU) kann davon ein Lied singen: Der Ortsbürgermeister von Ehmen und Mörse schilderte, dass ein Logistiker in seinem Gebiet sich nicht mehr entwickeln könne, weil der Ortsteil aus allen Nähten platze. In Ehmen sitzt Imperial, im Volksmund immer noch als Hansmann geläufig. „Eine große Chance“ sieht Kassel in dem Gewerbegebiet.

SPD und Grüne wünschen sich Bahnanschluss für Interkommunales Gewerbegebiet

Hans-Georg Bachmann (SPD) bezeichnete es als „wunderbar“. Sein einziger Kritikpunkt: Ein Bahnanschluss fehlt, obwohl die Bahnlinie Braunschweig-Helmstedt ganz in der Nähe verlaufe. „Man sollte den Bahnanschluss auf jeden Fall mitplanen“, fand Bachmann.

Nach dem Bahnanschluss fragte auch Katrin Weidmann (Grüne). Sie betonte, dass die Wolfsburger Grünen für sinnvolle Gewerbegebiete seien, dass aber die Grünen in Cremlingen das Gebiet nicht wollten. Aus ihrer Sicht sind noch viele Fragen offen.

PUG greift Wünsche von Umweltschützern auf

Grüner als grün präsentierte sich Andreas Klaffehn, dessen PUG zum protestierenden Helmstedter BUND-Kreisverband Kontakt aufgenommen und daraus mitgenommen hat, dass der Naturraum am Autobahnkreuz nicht unwichtig sei. In der Nähe befinden sich europäische Schutzgebiete für Flora, Fauna und Habitate. Nach Absprache mit dem BUND-Vorsitzenden beantragte Klaffehn, in die Beschlussvorlage aufnehmen zu lassen, dass das Areal in der Machbarkeitsstudie „unter der besonderen Betrachtung der Kohärenz der bestehenden FFH-Gebiete“ betrachtet wird.

Davon allerdings waren SPD und CDU wenig angetan. Peter Kassel erklärte, inhaltlich spreche nichts gegen Klaffehns Wunsch, doch wollte er im Ratsbeschluss keine Vorfestlegung treffen – zumal es sich nicht um Wolfsburger Stadtgebiet handelt. Der Sozialdemokrat Sabah Enversen erklärte Vorfestlegungen für unsinnig, da alle Punkte ohnehin im Verwaltungsverfahren eingebracht und abgewogen würden. Klaffehns Antrag wurde abgelehnt. Seine Anregung im Protokoll festzuhalten und die Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, befürwortete der Ausschuss mit breiter Mehrheit.

Mehr zum Thema