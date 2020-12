Museumsleiter Eberhard Kittler in „Anlehnung“ an die Limousine EA 128 im Automuseum.

Das zeitlos-große Auto sieht aus wie der uneheliche Sprössling von Fiat 130 und Tatra 613. Und stammt von Mitte der 60er-Jahre, als VW lediglich Käfer, Typ 3 und Bulli baute. Nordhoff, der schillernde Generaldirektor, befand, dass es an der Zeit sei, Volkswagen in die Oberklasse zu heben. Es war ein gut gehütetes Geheimnis, dass er für Fernfahrten einen Adenauer-Mercedes 300 nutzte. Denn auf große Audi-Wagen konnte er noch nicht zurückgreifen, weil die spätere Konzerntochter damals noch in anderer Hand war und zudem nur mit Zweitakttechnik aufwartete. Entwickelt wurde der sechssitzige Volkswagen von Porsche, der Zweiliter-Sechszylindermotor – der frappant an das 911-Triebwerk erinnert -- sitzt im Heck.

Das Design stammt, wie bei so vielen anderen Wolfsburger Prototypen jener Zeit, von Pininfarina. Drei Jahre ging es hin und her, selbst ein Kombiwagen entstand (der heute zum Bestand des Zeithauses gehört). Dann endlich entschied der Vorstand gegen das Projekt, das wohl kein Kunde als Volkswagen identifiziert hätte. Vier der fünf fertiggestellten Limousinen wanderten in die Schrottpresse. Es macht Spaß, sich ins damals eher unübliche Ledergestühl zu fläzen. Und darüber zu sinnieren, wie schwierig der Einstieg in die Oberklasse doch sein kann. Übrigens: Mit 4,70 Meter Außenlänge war der EA 128 noch einige Zentimeter kürzer als der heutige Passat B8.