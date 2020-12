Wolfsburger Erdbeerpark: Karls Erlebnisdorf rückt näher

Wenn die Stadtverwaltung dem Strategieausschuss und zwei Ortsräten in der kommenden Woche das städtebauliche Konzept für die Neubebauung des ehemaligen Romantikparks Landleben vorstellt, geht es nicht nur um die Pläne des Investors Thomas Funke für das Einkaufs- und Freizeitzentrum „Schöne Heide“ , sondern auch um ein Karls Erlebnisdorf für Wolfsburg.

Das stellte die Wolfsburg Wirtschaft Marketing Gesellschaft jetzt vor dem Beginn der politischen Beratungen klar. „Parallel zur Erarbeitung des städtebaulichen Konzeptes gelang es der WMG, die Gespräche mit der Karls Markt OHG für die Ansiedlung eines Karls Erlebnisdorfes auf dem Areal des ehemaligen Romantikpark Landleben zu intensivieren und gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg in die tiefergehende Standortprüfung einzusteigen“, heißt es in einer Pressemitteilung der WMG.

Karls-Chef Robert Dahl: „Wir befinden uns in der konkreten Prüfung“

In dem Schreiben wird auch Karls-Chef Robert Dahl zitiert. Er erklärt, im Rahmen der Expansionsbestrebungen seines Unternehmens seit einiger Zeit mit der WMG in engem Austausch zu stehen. „Wir befinden uns derzeit in der konkreten Prüfung für die Entwicklung eines Karls Erlebnisdorfes in Wolfsburg.“

Die WMG schreibt weiter, mit den anstehenden politischen Entscheidungen könnten „ bedeutende Weichen sowohl für die angestrebte Standortentwicklung der Karls Markt OHG als auch für das Projekt ,Schöne Heide’ gestellt werden“.

Landleben-Konzept wird am Dienstag im Congress-Park vorgestellt

Die erste öffentliche Vorstellung der Pläne findet am Dienstag, 8. Dezember, in der Sitzung des Strategieausschusses statt. Er tagt ab 16 Uhr in öffentlicher Sitzung im Spiegelsaal des Congress-Parks. Einen Tag später befassen sich die Ortsräte Brackstedt/Velstove/Warmenau und Kästorf/Sandkamp mit der Zukunft des Landleben-Areals an der B 188. Sie kommen am Mittwoch, 9. Dezember, um 19 Uhr in der „Brackstedter Mühle“ zusammen.

Der Lageplan, den das Architekturbüro Neun Grad für die Pläne des „Schöne Heide“-Investors Thomas Funke entworfen hat, bildet fast ausschließlich Gebäude und Freianlagen im südlichwestlichen Teil des Geländes ab. Einzige Ausnahme stellt ein großes Gebäude mit vorgelagerten Parkplätzen auf der etwa ebenso großen nordöstlichen Fläche dar. Die Legende weist es der „Vorhabenträgerin 2“ zu. Also dürfte es sich um das Eingangsgebäude zum Karls-Dorf handeln.

Viele Wolfsburger fiebern seit einem Jahr auf ein Erdbeerdorf

Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns hat sich bereits in der vergangenen Woche positiv dazu geäußert, dass das Gelände geteilt wird. Ein Karls-Dorf, sagte sie, sei doch „eine super Sache für Wolfsburg“. Zusammen mit den Plänen Funkes werde ein tolles Angebot entstehen. Auch Francescantonio Garippo, Ortsbürgermeister von Kästorf, ist voller Vorfreude.

Vor genau einem Jahr war erstmals öffentlich geworden, dass die Karls-Kette nach Wolfsburg expandieren möchte – zur großen Begeisterung vieler Wolfsburger, die es kaum erwarten können, ihre Kinder in den „Fliegenden Kuhstall“, den „Melker-Turm“ oder die „Erdbeer-Raupenbahn“ zu setzen. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro hat in Mecklenburg-Vorpommern rund 300 Erdbeerfelder und betreibt in Norddeutschland mehrere Themenparks, die sich besonders bei Familien großer Beliebtheit erfreuen. Zum Firmenimperium gehören außerdem 460 Erdbeerbuden.

Pläne für eine Erlebnisgärtnerei sind gestrichen

Die Coronakrise hatte die Expansionspläne kurzzeitig gestoppt, doch bereits im Juni planten Dahl und sein Team wieder den Bau von vier neuen Dörfern an der Nordsee, im Ruhrgebiet, bei Dresden – und in Wolfsburg.

Der Braunschweiger Investor Thomas Funke wiederum hat sich bereits vor Jahren die Erbbaurechte an dem ehemaligen Landleben-Areal gesichert. Laut den bislang publik gewordenen Plänen möchte er Geschäfte, Sportanlagen und medizinisch-therapeutische Angebote schaffen. Auch ein Hotel mit Tagungsräumen soll entstehen. Die ursprünglich angedachte Erlebnisgärtnerei ist dagegen passé.

