Vorsfeldes Verwaltungsstellenchef geht in den Ruhestand

Er lese nun täglich eine Stunde lang die Zeitung, erzählte Hartmut Stapelfeld, der Verwaltungsstellenleiter in Vorsfelde. Nach exakt 47 Jahren und 8 Monaten im Dienste der Verwaltung geht er nun im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand. Am Montag verabschiedeten ihn Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günter Lach, die Ortsratsmitglieder Sandra Straube, Alfred Klenner und Karl Haberstrumpf sowie der Verwaltungsmitarbeiter Andreas Hüttl in den den Ruhestand. Hüttl wird Stapelfelds Stellung bis zum 1. Februar 2021 halten. Dann soll ein Nachfolger nominiert sein und Vorsfelde vorwärts bringen.

1997 übernahm Hartmut Stapelfeld das Amt in Vorsfelde als Nicht-Vorsfelder, eine durchaus umstrittene Sache, wie Günter Lach sich sinngemäß ausdrückte. Idealvorstellung eines Verwaltungsstellenleiters in Vorsfelde sei auch, dass dieser in Vorsfelde lebt. Doch nach beinahe 50 Jahren Eingemeindung, 2022 ist es soweit, habe sich auch das geändert.

„Der Neue“ zog nach Wendschott

Trotz dieser Vorbehalte: Der damalige Neue fühlte sich rückblickend enorm gut aufgenommen. „Ich hatte einen sehr guten Mitarbeiter, der mich vor manchem Fettnapf bewahrt hat“, erzählt Stapelfeld. Gemeint ist Günter Harke. Mit ihm an der Seite habe er einen leichten Einstieg gehabt. Gefordert war der neue Verwaltungsstellenleiter aber sofort. 1998 stand die Innenstadtsanierung an. „Das war schon ein großer Einschnitt für die Menschen“, erinnert sich der frisch pensionierte Verwaltungsbeamte. Und in Sachen Innenstadt beobachtet er eine Entwicklung, die ihn weniger glücklich macht. Es ist der Wandel in der Geschäftswelt: „Wir haben viele familiengeführte Fachgeschäfte verloren“, sagt er. Dieser Prozess sei nach wie vor nicht abgeschlossen.

Dass der Neue nicht aus Vorsfelde stammt, war letztlich wohl doch kein Problem. Immerhin: Es zog in ihn nach Wendschott gleich nebenan. 2006 verließ er die Verwaltungsstelle in Vorsfelde für eine kurze Zeit, um das Amt schließlich doch fortzusetzen. Hartmut Stapelfeld habe sich nicht nur für politische Belange in Vorsfelde eingesetzt sondern auch für die der Menschen, bekundete Günter Lach und bezog dies auch auf das Vereinsleben.

In seiner neugewonnen Freizeit will er Wandern im Harz

Ohne Gläschen, ohne Schnittchen – einfach tschüss. Jetzt zieht es ihn in den Harz. „Ich habe schon einige Stempel, aber noch nicht genug“, so der Pensionär. Und, wenn die Pandemie überstanden ist, dann will er nach Italien reisen, seine erklärte Liebe neben dem Harz und vielen Orten in Deutschland. „Wir leihen uns dort Räder und sind viel mobil.“

Seinem Nachfolger im Amte empfiehlt Hartmut Stapelfeld: „Geduld in den sachlichen Dingen.“ Einen Termin hat er noch: Günter Lach lud ihn zur Ortsratssitzung am 9. Dezember ein – Verabschiedung im großen Rahmen.