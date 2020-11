Fallersleben. Es fehlt wirksamer Sonnenschutz an Schulräumen auf der Südseite. Hauptschüler lernen in einem Uralt-Container.

Eine deutlich zweistellige Millionensumme ist in den vergangenen Jahren in die Generalsanierung des Schulzentrums Fallersleben geflossen. Allerdings sieht der Ortsrat in zwei Punkten noch deutlichen Nachbesserungsbedarf.

Als „dauerhaft kaum zumutbar“ bezeichnet wird in einem Antrag, dass zwei sechste Klassen der Hauptschule in einem in die Jahre gekommenen „Containerbau der ersten Generation“ unterrichtet werden. Weiter wird darauf hingewiesen, dass alles in allem mehr als 40 Millionen Euro in die mehrjährige Generalsanierung des Schulzentrums geflossen sind. Vor diesem Hintergrund hält es der Ortsrat für dringend geboten, die beiden Container-Klassenräume durch einen Neubau, „zum Beispiel in Systembauweise“, zu ersetzen. Hauptschule am Schulzentrum komplett in Containerbauten Angeregt wurde Anfang September im Ortsrat, dafür Gelder zu verwenden, die die Stadt durch die aktuell reduzierte Mehrwertsteuer bei noch offenen Rechnungen fürs Schulzentrum spart. Die Hauptschule ist komplett in Containerbauten untergebracht. Allerdings sind der grüne und der blaue Modultrakt wesentlich moderner als der graue alte Containerbau. Eine positive Rückmeldung gibt es von der Stadtverwaltung noch nicht. Sie erläutert in einer Stellungnahme zum Antrag, dass sie derzeit die Handlungsmöglichkeiten prüfe, die sich aus der Situation der Hauptschul-Modulbauten ergeben. „Hierbei sind zunächst die Raumbedarfe der Hauptschule sowie der weiteren Schulformen zu betrachten“, heißt es lediglich. Parallel werde jedenfalls derzeit der Zustand der Modulbauten geprüft, um klären zu können, „ob durch eine Ertüchtigung der Zustand ausgeglichen werden kann“. Immer wieder Unterrichtsausfälle wegen Hitzefrei Dünne Vorhänge sind der einzige Sonnenschutz an der Ostseite im E-Trakt des Gymnasiums. Foto: Anja Weber / regios24 (Archiv) Das klingt schon konkreter als das, was die Verwaltung zu einem anderen Ortsratsantrag zum Schulzentrum mitteilt. Ebenfalls im September hatte der Ortsrat die Stadt aufgefordert, zu prüfen, inwiefern die auf der Südseite gelegenen Klassenräume zeitnah mit Sonnenschutz nachgerüstet werden können. Bei einer Begehung hatten die Schulleiter von Realschule und Gymnasium darauf hingewiesen, dass sich die Schulräume bei Sonneneinstrahlung „sehr schnell aufheizen und schnell Temperaturen von mehr als 35 Grad erreicht werden“. Das Problem ist bereits seit 2018 bekannt, immer wieder gab es in den heißen Sommern Unterrichtsausfälle wegen Hitzefrei. Verwaltung rechnet mit Kosten von 1 Million Euro für Sonnenschutz Doch die Verwaltung kalkuliert, dass mit Kosten von mindestens 1 Million Euro zu rechnen wäre, wenn nicht nur die Gebäude E und C, sondern auch B, F und G nachgerüstet würden. Derzeit seien dafür keine Haushaltsmittel eingeplant. Lesen Sie auch: Kein Sonnenschutz im Gymnasium Fallersleben – hitzefrei vom 7.10.2019

