Geradezu paradiesisch klingt die Beschreibung der Wohnanlage im Neubaubaugebiet Steimker Gärten auf einem großen Immobilienportal: „Das Farbspektrum der Bepflanzung ist geprägt vom üppig blühenden Blauglockenbaum. Akzente setzen Feuer-Geißblatt, Pfingstrose und Zierapfelhecken.“

Tatsächlich gibt es im „Blauen Garten“ noch keine Pflanzen, aber mit paradiesischen Zuständen hat wohl auch keiner der Mieter gerechnet. Baulärm und kleinere Mängel hatte ein 31-Jähriger aus dem benachbarten „Magnoliengarten“ mitten im Baugebiet erwartet. Service und eine hochwertige Wohnungsausstattung angesichts der gehobenen Mietpreise aber auch.

Küchenzeile blättert, Dunstabzugshaube tropft, Heizung wird nicht warm

Heute ärgern seine Freundin und er sich über eine abblätternde Küchenzeile, eine tropfende Dunstabzugshaube und ein Arbeitszimmer, das nicht richtig warm wird. Das Thema Heizung sei dem Vermieter seit April bekannt, sagt der 31-Jährige.

Es gibt noch viel mehr Mieter, die sauer sind. Vor einigen Wochen steckte ein dicker DIN-A4-Umschlag mit E-Mail-Ausdrucken im Redaktionsbriefkasten der Wolfsburger Nachrichten. Allesamt Schreiben, in denen Mieter Mängel und Probleme auflisten. Adressiert an einen Nachbarn, der die Beschwerden sammelte.

23-Jähriger wartet auf Ladesäule für sein Elektroauto

Der "Blaue Garten" liegt an der Steimker Promenade, der "Magnoliengarten" am Arnikaweg. Verärgerte Mieter gibt es in beiden Wohnanlagen. Foto: Helge Landmann / regios24

In den Mails berichten die Wolfsburger von kippelnden Balkonplatten und sich lösenden Fliesen, von Rissen in Mauerwerk und defekten Heizungen. Sie schreiben von Stromausfällen und billiger Ausstattung, überfüllten Mülltonnen und Kratzern im Parkett, unfertigen Terrassen und schmutzigen Aufzügen. Die Liste ließe sich noch eine Weile fortsetzen.

Einem 23-Jährigen, der seit April im zuerst fertiggestellten „Magnoliengarten“ wohnt, waren zwei Dinge wichtig, als er im November 2019 seinen Mietvertrag unterschrieb: Er wollte eine gute Küche und in der Tiefgarage eine Lademöglichkeit für sein Elektroauto. Die Mitarbeiterin der Firma Justus Grosse , erinnert er sich, habe ihm zugesichert, dass „selbstverständlich“ Bosch-Küchengeräte verbaut würden und in der Garage eine Ladesäule zur Verfügung stünde.

Auf der Toilette lag ein halb verschimmeltes Brötchen

Doch die Küchengeräte sind seinen Angaben zufolge von einer Billigmarke, und dass immer noch mit Lademöglichkeiten geworben werde, grenzt in seinen Augen an Betrug. „Jetzt sind wir fast im Dezember, und es ist immer noch keine Ladesäule da“, sagt der genervte Mieter. Nicht einmal auf eigene Kosten dürfe er eine Wallbox anschließen – es sei denn, er entscheide sich für eine bestimmte Firma, deren Preise ihm bei Weitem zu hoch sind.

Wie einige Verfasser der Beschwerdemails schildert der 23-Jährige, dass seine Neubauwohnung bei Einzug vollkommen verdreckt gewesen sei. Auf der Toilette habe ein halb verschimmeltes Ei-Brötchen gelegen.

Plötzlich war die Wohnung größer und teurer als im Mietvertrag

Bei einem Studentenpärchen, das im September in den „Blauen Garten“ einzog, war es ein halbes Knoppers. Bei der Schlüsselübergabe fanden die 20-Jährigen zudem nach eigenen Angaben einen mit Sand und Steinen bedeckten Parkettboden vor und unter der Schmutzschicht Macken, Kratzer und Dellen. Der Ärger hatte für sie schon vorher begonnen: mit einem fehlenden Internetanschluss und einer unverhofften Mieterhöhung. Ihre Wohnung sollte plötzlich ein paar Quadratmeter größer sein, als im Vertrag stand, und pro Monat rund 55 Euro mehr Miete kosten.

Kleiner als laut Mietvertrag war die Wohnung eines Ehepaars aus dem „Magnoliengarten“. Nun streiten sich die Senioren mit der Hausverwaltung um eine Teilrückzahlung der Kaution. Deshalb und wegen anderer Streitpunkte sind sie dem Mieterverein beigetreten. Nun kümmert sich ein Anwalt um feststehende und damit für die Frau nicht zu reinigende Fenster und üble Gerüche aus der Dusche.

Projektentwickler: „Keine Neubauten mit derart geringer Anzahl an Mängeln“

Der Innenhof des „Magnoliengartens" war schon im September begrünt, die Mieter am "Blauen Garten" schauen noch auf eine Baustelle. Foto: Anja Weber / regios24 (Archiv)

Der Projektentwickler Justus Grosse hat die Wohnblöcke schon an einen Investor verkauft. „Durch die Erwerber wurde uns bestätigt, dass es zuvor noch keine vergleichbaren Neubauten gegeben hat, in denen eine derart geringe Anzahl an Mängeln zum Zeitpunkt der Übergaben protokolliert wurde“, schreibt das Unternehmen in einer Stellungnahme.

Doch der Ärger der Mieter ist auch in Bremen angekommen, und deshalb ist ab sofort ein Mitarbeiter an fünf Tagen pro Woche in Wolfsburg. „So wurde die Anzahl der Mängel in den letzten 14 Tagen um 50 Prozent reduziert“, schreibt eine Unternehmenssprecherin. Probleme mit der Heizungsanlage seien behoben, der Innenhof des „Blauen Gartens“ werde vor Weihnachten mit ersten Pflanzen bestückt.

Justus Grosse will „alles in seiner Macht Stehende“ tun

In Gesprächen mit den Mietern habe das Unternehmen erklärt, dass es sehr wohl die Verantwortung für die Situation vor Ort übernehme, berichtet die Grosse-Sprecherin. Und dass es alles in seiner Macht Stehende dafür tue, „dass die tatsächlich sehr schön gewordenen Wohnungen auch als solche wahrgenommen werden können“.

