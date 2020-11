Im und rund um den neuen Penny-Markt in Detmerode wird noch fleißig gewerkelt. Am 3. Dezember ist Eröffnuung.

Penny-Markt in Wolfsburg-Detmerode öffnet am 3. Dezember

Nach zehn Monaten Bauzeit ist es bald soweit: Der neue Penny-Markt am Detmeroder Markt 1 öffnet am Donnerstag, 3. Dezember, um 7 Uhr. Der Markt, in dem zehn Beschäftigte arbeiten werden, hat eine Verkaufsfläche von 775 Quadratmetern und ist werktags von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

„Ganz Detmerode freut sich auf die Neueröffnung“, sagt Ralf Mühlisch. Der Ortsbürgermeister sieht den Penny-Markt als einen weiteren Anziehungspunkt für Detmerode. Er verspricht sich eine zusätzliche Belebung für das Einkaufszentrum und rechnet mit Kunden auch aus anderen Stadtteilen. Die Nähe zur Edeka-Filiale am Detmeroder Markt 12-14 sei kein Problem. „Es ist doch gut, mehr als einen Nahversorger zu haben. Die beiden Märkte werden sich gut ergänzen“, meint Mühlisch. Es gebe genug Kundenpotenzial in der näheren Umgebung. Erst recht, wenn im nächsten Jahr Kurt 2.0 fertiggestellt ist. In dem Großbauprojekt der Neuland im Kurt-Schumacher Ring entstehen 218 Wohnungen. Verkaufsfläche mehr als doppelt so groß Im Februar hatten die Abrissarbeiten des alten Gebäudes am Ernst-Reuter-Weg begonnen. Fast ein Jahr später als ursprünglich geplant. Die Verkaufsfläche hat sich von 370 auf 775 Quadratmeter mehr als verdoppelt. Penny möchte in der neuen Filiale durch großzügige, breite Gänge, größere Sortimente, einer noch übersichtlicheren Warenanordnung und einen klimatisierten Verkaufsbereich das Einkaufen für Kunden noch angenehmer gestalten. Gibt es genügend Parkplätze? Ein Problem sieht der Ortsbürgermeister lediglich in der Parksituation rund um den Penny-Markt. Einen eigenen Kundenparkplatz wird es nicht geben. Die Kunden sollen auch zukünftig den direkt angrenzenden, öffentlichen Parkplatz nutzen. Dieser werde aber auch durch Beschäftigte und Eltern der Waldorfschule beansprucht. „Es gibt dort schon ein Parkplatzproblem – und das könnte noch zunehmen“, meint Mühlisch. Der internationale tätige Lebensmittel-Discounter Penny erzielte 2019 allein in Deutschland mit 2170 Filialen und rund 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.