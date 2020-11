Der E-Scooter-Anbieter Lime startet in Wolfsburg. Damit wird die Stadt der 30. Lime-Standort in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. 300 der weiß-grünen E-Scooter stünden im Stadtgebiet zur Verfügung. Gestartet werden soll am Mittwoch, 25. November.

Neben dem Tages-, Freischalt- und Flatrate-Paket soll es direkt zum Start ein spezielles Angebot geben: Alle Wolfsburger Neukunden erhalten 10 Euro Guthaben für die erste Lime-Fahrt.

Angebot soll öffentlichen Verkehr ergänzen

​Die Stadt begrüße zusätzliche Mobilitätsangebote als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und als Alternative zum Auto auf kurzen Wegen, heißt es weiter. „Eine Stärkung der sogenannten Nahmobilität aus Rad, Fuß und neuen Mikromobilitätsangeboten habe die Stadt neben weiteren Zielen erst kürzlich in ihrer Mobilitätsstrategie im Rat beschlossen​“, wird Oberbürgermeister Klaus Mohrs​ zitiert.

Die rund 300 E-Scooter Modell Gen-3 von Lime stünden im Stadtgebiet zur Ausleihe bereit. Das Betriebsgebiet umfasse beinahe das gesamte Wolfsburger Stadtgebiet und reiche von Fallersleben im Westen über Hohenstein und Rothenfelde bis nach Vorsfelde im Nordosten. Für einmalig 1 Euro zum Entsperren sowie 23 Cent pro Minute könnten Einheimische und Touristen die Stadt erkunden, zum Arbeitsplatz pendeln oder die erste und letzte Meile zum beziehungsweise vom öffentlichen Nahverkehr zurücklegen. Die E-Scooter würden zum Start im gesamten Stadtgebiet an Verkehrsknotenpunkte platziert.

Anbieter macht Willkommensangebot

Wer sich gleich in der Startwoche die Lime-App (iOS oder Android) unter ​li.me/de installiere und sich einen der limettengrünen E-Scooter schnappe, könne vom Willkommensangebot profitieren: Neue Nutzer erhielten mit dem Code “​HALLOWOB​” 10 Euro Guthaben für die erste Fahrt. Der Code könne in der App eingegeben werden und sei nur für Neukunden gültig.

Für die Zeit des Teil-Lockdowns habe Lime ein neues Flatrate-Paket im Angebot, das für 39 Euro eine unbegrenzte Anzahl an E-Scooter-Fahrten von je bis zu 45 Minuten sowie unbegrenzte kostenlose Reservierungen für 30 Tage beinhalte.

Zudem gibt es spezielle Tages- und Monatspakete. Die Flotte in Wolfsburg habe bei intensiver Nutzung eine Lebensdauer von mehr als 18 Monaten.

red