Wie so oft auf Baustellen gibt es auch bei der 75-Millionen-Euro-Sanierung der Detmeroder Hochhäuser Don Camillo und Peppone eine dicke Überraschung. Der Boden trägt nicht gut genug, um die Balkone wie geplant an die 13 und 23 Stockwerke hohen Wohngebäude anzusetzen.

Stellte das Bauunternehmen die Betonkonstruktionen auf die geplante Art an die Gebäude, kämen die Mieter womöglich nach einiger Zeit nicht mehr aus ihrer Wohnung auf den Balkon. Denn die tonnenschweren Balkonkonstruktionen würden sich voraussichtlich stark setzen, die Altbauten nicht mehr. Also lässt die Neuland-Wohnungsgesellschaft nun Pfahlgründungen vornehmen.

40 Pfähle werden im Januar in der Detmeroder Erde versenkt

Arbeiter bereiten eine Außenwand des Hochhauses iTheodor-Heuss-Straße 70 auf das Ansetzen der Balkone vor. Foto: Anja Weber / regios24

14 Meter tief in die Erde versenkte, bis zu 90 Zentimeter dicke Pfähle sollen die neuen Balkone von Don Camillo und Peppone vor dem Absacken bewahren. 40 Pfähle insgesamt, für Januar ist ein 70-Tonnen-Bohrer bestellt, der sie in die Erde treibt. Die Anwohner müssen sich trotzdem keine Sorgen machen: Die Bohrungen werden nach Angaben von Neuland-Abteilungsleiter Elmar Böschel und seinem Chef Hans-Dieter Brand weder besonders großen Lärm nach Erschütterungen verursachen. „Das merken die Detmeroder nicht“, verspricht Böschel.

Ein gutes Jahr, nachdem der Neuland-Aufsichtsrat sich für Sanierung und optische Aufwertung statt Abriss entschieden hat, sind die einst asbestbelasteten Detmeroder Wahrzeichen nicht mehr wiederzuerkennen. Don Camillo ist nur noch ein Gerippe, durch das der Wind pfeift. Das Hochhaus wurde seiner Fassade und der Balkone entkleidet – die letzten Betonbrüstungen werden gerade demontiert – und komplett entkernt. Das Ergebnis: Rohbauzustand.

Im Hochhaus Peppone läuft schon der Innenausbau

Neuland-Abteilungsleiter Elmar Böschel zeigt in einem der entkernten Bäder, wo der asbestbelastete Schacht verlief, der die Weitervermietung Peppones unmöglich machte. Foto: Anja Weber / regios24

Am gedrungeneren Peppone sind die Arbeiten noch weiter gediehen. Der Rohbau versteckt sich seit einiger Zeit hinter Wellblechwänden. Dahinter läuft, man glaubt es kaum, noch bevor Fassaden und Balkone angesetzt und Türen und Fenster eingebaut sind, der Innenausbau. Die Neuland wollte keine Zeit verlieren.

Und so sind in der Theodor-Heuss-Straße 70 schon Stromkabel gezogen, Frisch- und Abwasserleitungen installiert, Lüftungsschächte eingebaut und in zahlreichen der 78 Wohnungen sogar die Zimmerdecken verputzt. Im Erdgeschoss spachteln Arbeiter die Wände. Was soll denn dann bis zum Fertigstellungstermin 2023 überhaupt noch alles passieren?

Hochhaussanierung der Neuland geht schneller als gedacht

„Bis 2023 werden wir nicht brauchen“, sagt Böschel. Der Abbruch ist viel schneller gegangen als die Neuland erwartet hatte: Die Firma hat fast ein halbes Jahr weniger gebraucht als mit Puffer für die Spritzasbestsanierung eingeplant war. Hans-Dieter Brand nennt 2022 als neues Zieldatum für Peppones Rundumerneuerung.

Im Hochhaus Peppone werden schon Wände verputzt. 2022 will die Neuland die Sanierung abschließen. Foto: Anja Weber / regios24

Auch in Don Camillo soll in den nächsten Wochen der Innenausbau starten. Voraussichtlich ab März werden dann die futuristischen Balkon-Konstruktionen an den Häusern angesetzt. Dieser Tage bereiten Bauarbeiter auch dafür vor, was sie vor dem Einsatz des Pfahlbohrers vorbereiten können: In tiefen Gruben wird nach und nach Peppones Außenwand frisch abgedichtet und mit Anschlüssen für die Balkone versehen.

210 Mietwohnungen von 60 bis 156 Quadratmetern

Die Pläne für das Lifting der in die Jahre gekommenen Wolfsburger Hochhäuser hat der Architekt Chris Doray aus Vancouver geliefert. Beide Gebäude erhalten ringsum eine vorgestellte Balkonkonstruktion, die in die Fassade integriert wird. Die Metallelemente sollen eine automobile Anmutung vermitteln.

Nach der Sanierung werden die Gebäude den KfW-Energieeffizienzstandard 55 erfüllen. 210 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen will die Neuland vermieten. Die kleinsten werden etwa 60, die größten 156 Quadratmeter groß.

Mehr über Don Camillo und Peppone