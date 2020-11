Haruki Murakami: „Ich laufe, um Leere zu erlangen“

Autofahrer kennen das Gefühl, wenn man eine längere Strecke unterwegs ist, in Gedanken versinkt und nach einer gewissen Zeit plötzlich aufschaut und sich wundert, wie viel Strecke man auf Autopilot zurückgelegt hat. Auch Musiker wissen, wie sich der Flow anfühlt, wenn sie wie im Rausch spielen. Ohne nachzudenken, ohne den Einsatz des Kopfes, weil der Körper einfach so funktioniert. Und genau so kann es auch einem Läufer gehen.

Haruki Murakami ist ein japanischer Autor, 71 Jahre alt. Er hat ein Buch publiziert mit dem Titel „Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede“. Murakami läuft regelmäßig lange Strecke, und viele seiner Gesprächspartner denken, er hole sich die Inspiration für seine Bücher, vornehmlich schreibt er Romane, beim Laufen.

Ein leerer Kopf beim Laufen

Doch dem ist nicht so. „Meist haben die Menschen, die diese Frage stellen, selbst keine Erfahrung im Langstreckenlauf“, schreibt der Japaner. „Jedes Mal denke ich angestrengt darüber nach. Was denke ich denn eigentlich so, wenn ich laufe? Ehrlich gesagt, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern.“

Wenn es kalt ist, so Murakami, denke er an die Kälte, wenn es warm ist, an die Wärme. Habe er eine Trauer in sich, komme auch die bei Laufen durch. Aber ganz konkrete Gedanken habe er selten – und das ist Absicht. „Wenn ich laufe, laufe ich einfach. Normalerweise in einer Leere. Oder vielleicht sollte ich es lieber umgekehrt ausdrücken: Ich laufe, um Leere zu erlangen.“

Wie gelangt man zu den leeren Gedanken?

Natürlich schlüpfe hin und wieder auch mal ein Gedanke in diese Leere hinein, „denn in den Herzen der Menschen kann es keine wahre Leere geben. Der menschliche Geist ist nicht stark genug, um ein echtes Vakuum zu halten, und auch nicht so konsequent“, schreibt er. Aber die Essenz ist: Gedanken, die beim Laufen in Murakamis Bewusstsein stoßen, sind der Leere untergeordnet.

Wie gelangt man in diesen Geisteszustand? Kann ihn jeder Läufer erlangen? Auf kurzen Strecken ist er wohl eher nicht zu erreichen, die Distanz spielt eine wichtige Rolle. Eine Theorie lautet: Man kann erst dann in die Leere eintreten, wenn man seinen inneren Schweinehund abgehängt hat. Der versucht auf den ersten Kilometern noch hartnäckig, den Rückweg einzuschlagen, aber mit jedem Kilometer wird er leiser. Bis er irgendwann still ist und alleine nach Hause geht. Dann ist der Weg in die Leere frei.

Tempo und Distanz sind wichtig

Aber nicht nur die Distanz, auch das Tempo scheint eine große Rolle zu spielen. Wer zu schnell rennt und daher sehr mit der Atemregulierung beschäftigt ist, denkt eben genau daran: ans Atmen. So ist die Leere nur schwer erreichbar. Sie ist ein ganz individuelles Ziel. Jeder Läufer erreicht es in unterschiedlichem Tempo, auf anderer Distanz.

Wer sie erreicht hat, die Leere, der erkennt schnell, dass das Laufen längst nicht nur ein physischer Vorgang ist, in dem Bein vor Bein geworfen wird. Sondern, dass es einen psychologischen Effekt hat. In diesen Momenten ist man kein Journalist, der noch eine ganze Seite zu schreiben hat; kein Banker, auf dessen Anruf ein Kunde wartet; kein Automechaniker, dessen Schicht bald beginnt. Man ist. Man läuft. Nicht mehr, nicht weniger.

Autofahrer kennen den Autopiloten, Musiker den Flow, und Murakami beschreibt es so: „Ich laufe, um Leere zu erlangen.“ Man führt seinen Kopf in einen Raum, den er wegen unseres lauten und bunten Alltags nur ganz selten betritt. Oder anders: Urlaub fürs Gehirn.