Zukunft des Mörser Traditionsgasthauses noch völlig offen

Was wird aus der traditionsreichen Dorfgaststätte, in der sich offiziell noch bis Jahresende das „Chris Inn“ befindet? Wie berichtet, wird der Wirt Chris Böckermann seinen Irish Pub künftig in der Innenstadt betreiben. Und von einem Nachfolger für das Gasthaus war ihm bisher nichts bekannt.

Den gibt es nach Aussage des Verpächters bisher auch noch nicht. „Was danach kommt – so weit war ich in meiner Planung noch nicht“, sagte Stephan Peeck, der das Gasthaus mit Wohntrakt im Frühjahr – nach dem Tod der langjährigen Inhaberin Anny Klauenberg im vorigen Jahr – übernommen hatte, am Freitag auf Anfrage. Es sei so nicht geplant gewesen, dass der Pub-Betreiber schon zum Jahresende rausgeht, denn er habe noch einige Jahre Vertrag gehabt, aber er habe gekündigt, „das ist für mich okay“.

Eine Idee wäre ein Dorfgemeinschaftshaus

„Es gibt verschiedenste Ideen. Wenn jemand ein schlüssiges Konzept hat, bin ich offen dafür, und ich habe Zeit“, betonte Peeck. Machbar wären auch Wohnungen, „aber das ist nicht mein Ziel“. Eine andere Idee wäre, das Haus der Stadt als Dorfgemeinschaftshaus anzubieten: „Wir haben in Mörse und in Ehmen nicht mehr viel Gastronomie“.

So oder so ist dem Eigentümer des Lokals, das seit mehr als 100 Jahren besteht und vor der Umwandlung in einen Irish Pub vor fast 15 Jahren viele Jahrzehnte als Gasthaus „Taun olen Mörser“ betrieben wurde, klar, dass es aktuell schwierig ist, eine baldige Neuvermietung zu erreichen. „Man muss warten, was die Corona-Zeit bringt. Zu Corona will keiner“, macht sich der Mörser Landwirt keine Illusionen.

In Mörse fehlt erst einmal ein großer Saal

Immerhin: Aufgrund der Pandemie ist es ohnehin unwahrscheinlich, dass in den nächsten Monaten schon wieder wie früher Jahresversammlungen und andere Veranstaltungen der örtlichen Vereine oder Privatfeiern stattfinden können. Doch wenn all das irgendwann wieder möglich sein wird, fehlt in Mörse definitiv ein großer Saal. Die beiden anderen Gaststätten, das „Café Schrill“ und das „Bo’ca“, verfügen nicht über einen solchen. Und die Mehrzweckhalle ist seit Schließung der Gastronomie ohne Bewirtung.

„Keine Frage, dass man sich Gedanken machen muss“, sagte Ortsbürgermeister Peter Kassel zu der neuen Situation. Ein Dorfgemeinschaftshaus sei aber bekanntermaßen nicht das, was er favorisiere: „Man muss die örtliche Gastronomie im Blick behalten.“ Die dürften darunter nicht leiden.

Ortsbürgermeister hat vorrangig die Mehrzweckhalle im Blick

„Es ist zu begrüßen, dass ein Mörser das Gebäude erworben hat, der sich Gedanken macht und offen für alles ist“, betonte Kassel. Er verwies aber darauf, dass immer noch Neubau oder Sanierung der Mehrzweckhalle im Raume stehe. „Daher will ich derzeit keine weitere Baustelle aufmachen – auch angesichts der Haushaltslage.“ Der Ortsbürgermeister erinnerte auch daran, dass es im Ehmer Seniorenzentrum das Café Kerksiek gibt – eine öffentliche Begegnungsstätte.

Lesen Sie auch: