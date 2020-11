DRK-Kita Fallersleben West weiter zu

Das Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg hat die Maßnahmen an Wolfsburger Schulen und Kindertageseinrichtungen aktualisiert, teilt die Stadt mit.

• Kindertageseinrichtungen: Die DRK-Kita Fallersleben West bleibt zunächst am heutigen Freitag, 13. November, vollständig geschlossen. An dem Tag wird über das weitere Vorgehen und über eine mögliche Verlängerung der Schließungszeit entschieden. Die Schließungszeit der Kindergartengruppe der DRK-Kindertagesstätte Hattorf wird bis einschließlich 24. November verlängert. Die Kinder der Krippengruppe „Raupen“ bleiben nun ebenfalls bis einschließlich 24. November in Quarantäne. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen. An der Evangelischen Bonhoeffer-Kindertageseinrichtung bleiben die Kinder der Bären- sowie der Füchsegruppe weiterhin bis einschließlich 17. November in Quarantäne. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen auch hier. Die Kindergartengruppen „Wölfe“ und „Marienkäfer“ bleiben geöffnet. • Schulen: Die Grundschule Fallersleben bleibt weiterhin bis einschließlich zum 13. November geschlossen. Die Testungen des Gesundheitsamtes sind abgeschlossen, es liegen jedoch noch keine Ergebnisse vor. Die betroffenen Familien werden am Wochenende durch die Schulleitung informiert. Der Standort Ehmen der Grundschule Ehmen-Mörse bleibt bis einschließlich 17. November geschlossen. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen. Die Klassen befinden sich im Homeschooling. Der Standort Mörse bleibt regulär geöffnet, auch der Ganztagsbereich. An der Bunten Grundschule am Standort Detmerode bleiben die Klassen 4a und 4b weiterhin bis einschließlich 17. November zuhause. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen. Am THG befindet sich die Klasse 6c weiterhin bis einschließlich 18. November in Quarantäne. Es sind nur noch wenige Testergebnisse offen, alle vorliegenden sind negativ. An den BBS II befinden sich weiterhin mehrere Klassen im Distanzlernen. An den BBS Anne-Marie Tausch verbleibt die Klasse FSP20A bis auf Weiteres vorsorglich im Distanzlernen.

