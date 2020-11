Wolfsburger Pflegeheimleiterin: „Leipzig war Schlag ins Gesicht“

Im Sommer waren wir das letzte Mal zu Besuch im DRK-Pflegeheim an der Fritz-Weiberg-Straße. Die Bewohnervertretung hatte die Belegschaft zur kleinen Grillfeier eingeladen, um einmal Danke zu sagen für ihren Kräfte zehrenden Einsatz während der Corona-Pandemie. Jetzt klingt Heimleiterin Kerstin Sarstedt, eigentlich stets unverdrossen und gute Laune versprühend, etwas müde und abgekämpft.

„Ja, die Zeiten fordern schon ihre Kraft, und das Ganze geht ja schon recht lange jetzt. Aber wir bekommen das schon hin, Durchhaltewillen und das Ziel, das Allerbeste für unsere Heimbewohner zu erreichen, das verlieren wir nie aus den Augen. Solche Ereignisse wie in Leipzig sind für uns alle allerdings ein Schlag ins Gesicht“, fügt Leiterin Sarstedt dann aber kämpferisch und etwas wütend hinzu.

„Welchen Wert hat unsere Arbeit ?“

„Unsere Mitarbeiter schränken teilweise ihre privaten Kontakte ein, um bloß nicht infiziert zu werden und das Virus womöglich ins Pflegeheim zu tragen. Und wenn man dann Bilder wie die aus Leipzig am vergangenen Wochenende sieht, wo Tausende ohne Maske und Abstand durch die Gegend laufen, dann ist das niederschmetternd. Man fragt sich, welchen Wert unsere Arbeit hat.“

Man werde den Bewohnern, wendet sich Kerstin Sarstedt dann sogleich wieder den anstehenden Zielen zu, die kommenden Wochen, und natürlich die Vorweihnachtszeit so angenehm wie möglich machen. „Auch wenn wir unsere große gemeinsame Feier ja nicht machen können - es wird zur Adventszeit an jedem Tag etwas geben, so wie die tägliche Vorlesestunde. Weihnachtsschmuck und alles wird da sein und wir finden auch einen Weg, wie wir das mit dem Singen hinbekommen. Notfalls muss jeder dann eben eine Maske aufsetzen. In diesem Jahr ist eben alles anders, und das Team ist schon immer sehr kreativ gewesen“, lacht die DRK-Heimleiterin dann schon wieder. Die Gemeinschaftsräume und Aufenthaltsflächen hätten gerade in dieser Zeit zentrale Funktion. „Wenn es irgend geht, darf kein Bewohner allein im Zimmer bleiben.“

1500 Euro angekommen, aber an etliche Bedingungen geknüpft

Sind eigentlich die von der Bundesregierung beschlossenen 1500 Euro für jede Pflegekraft angekommen? „Ja, und wenn jemand alle Hürden genommen hat, hat er sie auch bekommen. Da gab es ja einige Bedingungen. Vollzeitarbeit, nicht länger krank gewesen - dies gehörte zu den Voraussetzungen.“ Der Bund gab 1000 Euro, das Land 500. Der Vorschlag, die Pflegeeinrichtungen mit 250 Euro zu beteiligen, wurde dann doch verworfen. Man hätte auch gar nicht gewusst, wo man das Geld hätte abzweigen können, so die DRK-Heimleiterin lakonisch.

Kerstin Sarstedt wünscht sich für die Pflege nach wie vor den flächendeckenden Tarifvertrag (den gibt es immer noch nicht) und vielleicht ein bisschen, dass manche Dinge von den Behörden auch zu Ende gedacht würden, wenn sie auf den Weg gebracht werden. „Es ist ja eine gute Sache, pro Heimbewohner 20 Tests im Monat für Besucher zur Verfügung zu stellen. Wer die Tests machen soll und kann, wurde nicht geklärt. Wir müssen dafür eine Pflegekraft abstellen, die ja eigentlich woanders benötigt wird.“

Pflege wünscht sich weiterhin mehr Unterstützung

Durch die aktuelle Besucherregelung müsse viel an Logistik und Organisation umgesetzt werden. Und natürlich müsse man den Kontakt zu den Angehörigen halten, so die Pflegeheimleiterin zur aktuellen Lage. „Aber das kann und muss auch der Anspruch sein, dass das Zwischenmenschliche nicht leidet. Es ist alles eine große Herausforderung und wir wünschen uns alle gemeinsam nichts sehnlicher, als dass diese schwierige Zeit bald vorüber ist. Und ein bisschen mehr Unterstützung und Anerkennung für unsere Arbeit. Eben mehr als Applaus von den Balkonen.“

