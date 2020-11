Volle Kraft zurück: Eine Vollbremsung verlangt der Ortsrat Stadtmitte vom Geschäftsbereich Grün, der beinahe quasi im Alleingang die Umgestaltung des Marktplatzes am Steimker Berg in die Wege geleitet hätte.

Was die Verwaltung als Ersatz für die im Februar gefällten Bäume plant, gefällt dem Ortsrat ganz und gar nicht. Als da wären: Drei oder vier neue Bäume und eine Einebnung und Pflasterung des rund 170 Quadratmeter großen Hochbeetes. So soll der „historische Zustand“ wiederhergestellt werden, in Absprache mit dem Gestaltungsbeirat, wie Robin Hinz vom Geschäftsbereich Grün erläuterte. Bereits im Januar oder Februar sollte es losgehen. Eigentlich.

Jens Tönskötter (PUG) zeigt sich entsetzt über Versiegelungsplan

Aber nicht mit dem Ortsrat Stadtmitte. „Extremen Redebedarf“ konstatierte Jens Tönskötter. „Mir fehlen die Worte“, sagte der PUG-Ratsherr. „Entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse und landläufigen Praktiken im Bereich der Stadtplanung wollen Sie eine Fläche, die im Moment nicht versiegelt ist, versiegeln, und das ohne irgendeine Not.“

Ortsbürgermeister Detlef Conradt (SPD) war ebenfalls irritiert. „Ich finde es toll, dass Sie uns eine fertige Planung vorlegen. Wir wären aber gerne früher beteiligt worden“, sagte er. Die Planung sei komplett am Ortsrat vorbeigegangen, obwohl dieser zuständig sei.

SPD will Bücherschrank auf dem Marktplatz und schlägt Zuschuss vor

Der SPD-Fraktionssprecher Erich Schubert regte an, den Vorschlag einer Wolfsburgerin für einen Bücherschrank umzusetzen, 1000 Euro aus Ortsratsmitteln für den Schrank zur Verfügung zu stellen und im Übrigen eine Arbeitsgruppe zu gründen. Nicht nur Ortsratsmitglieder, sondern auch direkte Anwohner sollten seiner Meinung nach über die Gestaltung des Platzes beraten.

Ralph Hartmann vom Geschäftsbereich Grün plädierte dafür, umzusetzen, was die Verwaltung in Absprache mit dem Gestaltungsbeirat vorgeschlagen hat. Eine zu große Versiegelung konnte er nicht erkennen: „Ich meine, wir haben durch die vier Baumstandorte in etwa denselben Versiegelungsgrad wie im Hochbeet.“ Doch der Ortsrat ließ sich nicht erweichen. „Wenn Sie es jetzt schon ausgeschrieben haben, tut es uns leid“, erklärte Detlef Conradt.