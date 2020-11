Wolfsburger Chefarzt: So bleibt unser Herz lange gesund

Er ist der Experte beim Thema Herzinsuffizienz. Professor Dr. Rüdiger Becker ist Kardiologe und seit sieben Jahren Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Klinikum Wolfsburg. Mit ihm sprach WN-Redakteur Markus Kutscher im neuen Podcast „Auf Herz und Nieren“ über die Volkskrankheit „Herzschwäche“.

Professor Becker, was ist unter dem Begriff Herzschwäche beziehungsweise Herzinsuffizienz zu verstehen?

Bei einer Herzschwäche ist das Herz nicht mehr in der Lage, genügend Blut und Sauerstoff durch den Organismus zu transportieren, damit der Körper in Ruhe und unter Belastung einen stabilen Stoffwechsel hat.

Bekannt ist die Herzschwäche in der Gesellschaft weniger. Woran liegt das?

Das ist richtig. Es gibt ein breites Spektrum von Ursachen. Die Herzschwäche kann durch unterschiedliche Grunderkrankungen am Herzen bedingt sein. Das macht es auch schwieriger, das Krankheitsbild zu fassen. Es liegt aber bestimmt auch daran, dass wir Fachleute damit nicht genügend in die Öffentlichkeit gehen.

Der Begriff Volkskrankheit verrät es schon. Es sind viele Menschen betroffen. Experten schätzen die Zahl der Patienten mit Herzschwäche auf vier Millionen. Ungefähr 470 000 stationäre Klinikaufnahmen gibt es jährlich. Wie viele Patienten werden im Jahr stationär im Klinikum Wolfsburg aufgenommen?

Das waren 2019 allein in meiner Abteilung, einschließlich der Geriatrie, 2200 Fälle. Betrachtet man das gesamte Klinikum, waren es sogar 3500 Fälle. Damit wir das in Relation setzen können: 2200 Fälle sind ungefähr ein Drittel der Fälle, die in der Medizinischen Klinik 1, also der kardiologischen Klinik, aufgenommen werden. Das zeigt, dass es wirklich eine echte Volkskrankheit darstellt.

Werden die Patienten vom Hausarzt überwiesen?

Ja, zum Teil. Wir haben einen sehr hohen Notfall-Anteil. Bis zu 80 Prozent werden als Notfall aufgenommen. Das sind dann meist Patienten, die mit akuter Luftnot aufgenommen werden. Bei denen wird dann oft erst während des stationären Aufenthaltes die Diagnose gestellt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ein Patient vom Hausarzt oder einem niedergelassenen Kardiologen gesehen und zur weiteren Diagnostik an uns überwiesen wird.

Gesundheits-Podcast- Herzschwäche - Ursachen und Behandlung

Sind das mehr Frauen oder mehr Männer, die behandelt werden?

Das ist relativ ähnlich. Die Unterschiede liegen in den Altersgruppen. In der Altersklasse unter 75 sind die Männer in der Mehrheit. Zwischen 75 und 80 gleicht sich das Geschlechterverhältnis an – und bei den über 80-Jährigen sind dann plötzlich die Frauen in der Mehrheit. Das hat etwas mit der Ursachenverteilung der Herzschwäche und auch indirekt mit der längeren Lebenserwartung von Frauen zu tun.

Bei den Kindern spielt das eher keine Rolle. Ab welchem Alter tritt denn eine Herzschwäche typischerweise auf?

Sie kann durchaus auch im früheren Alter schon auftreten. Das ist aber eher die Minderheit. Auch bei Kindern kommt das vor. Dabei handelt es sich aber häufig um angeborene Erkrankungen, mit denen wir in der Erwachsenenmedizin weniger zu tun haben. Die Herzschwäche ist grundsätzlich eher eine Erkrankung der älteren Menschen. Bei den unter 60 Jahren sind circa fünf Prozent der Bevölkerung betroffen, bei den unter 40-Jährigen sind es noch deutlich weniger. Doch vom 60. Lebensjahr an kommt es zu einem drastischen Anstieg der Häufigkeit. Bei den über 75-Jährigen haben wir schon 15 Prozent, bei den über 80-Jährigen sind es sogar 25 Prozent. Bei den ganz alten Menschen, also den über 90-Jährigen, ist es fast jeder Zweite.

Die Erkrankung ist potenziell auch lebensgefährlich. Kann man pauschal sagen, was man bei der Diagnose noch für eine Lebenserwartung hat?

Es kommt auf den Einzelfall an. Es ist schon so, dass die Herzschwäche einen massiven Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Man geht davon aus, dass in Deutschland 40.000 Menschen pro Jahr an einer Herzschwäche sterben. Die Prognose ist statistisch sogar schlechter als bei vielen Krebserkrankungen. Ein Mann mit Prostata- oder Blasenkrebs beispielsweise hat eine bessere Prognose als mit einer erheblichen Herzschwäche. Bei Frauen ist auch der Brustkrebs prognostisch besser. Bei der Herzschwäche hängt die Lebenserwartung stark davon ab, wie schwer die Erkrankung ausgeprägt ist. Auch das Alter spielt eine große Rolle. Weiterhin wirken sich Begleiterkrankungen wie Zuckerkrankheit oder eingeschränkte Nierenfunktion noch einmal negativ auf die Lebenserwartung aus. Die Lebenserwartung schwankt aber auch sehr stark: Wir sprechen also von einer fast normalen Lebenserwartung bis hin zu einer Sterblichkeit von bis zu 50 Prozent pro Jahr.

Mit zunehmendem Alter ist es ja fast ganz normal, dass die Kraft ein wenig nachlässt. Trotzdem stellt man fest, dass irgendwas nicht stimmt. Man bekommt schlechter Luft, kann nicht mehr so gut Treppensteigen. Sind das typische Beschwerden, die auf eine Herzschwäche hindeuten können? Und welche Beschwerden sind noch Anzeichen?

Die Luftnot ist ein typisches Symptom. Sie tritt zunächst meist nur bei Anstrengung auf, im fortgeschrittenen Stadium dann auch im Ruhezustand. Das kann dann zu einer notfallmäßigen Krankenhauseinweisung führen. Darüber hinaus besteht typischerweise eine Leistungsminderung und Müdigkeit – und nicht selten treten auch Wassereinlagerungen auf. Die Beschwerden beginnen oft schleichend und werden auf den normalen Alterungsprozess geschoben. Nächtliche Hustenattacken sind zusätzlich ebenfalls typisch. Und ein vermehrter Harndrang – insbesondere nachts – kann ebenfalls ein Warnzeichen sein.

In solchen Fällen sollte ich dringend meinen Hausarzt aufsuchen?

Genau. Das geschieht oftmals sehr spät. Das sollte man insbesondere dann machen, wenn zunehmende Kurzatmigkeit oder Luftnot bei Anstrengung vorliegt. Dringend abklären lassen sollte man auch, wenn zusätzlich ein Druck oder Schmerz in der Brust auftritt – denn das ist typisch bei einer koronaren Herzkrankheit. Wichtig ist auch, dass ein Patient, der einen anhaltenden starken Schmerz in der Brust verspürt, eventuell mit Ausstrahlung in den linken Arm oder Unterkiefer, auf jeden Fall den Notarzt rufen muss. Denn hier besteht ein dringender Herzinfarkt-Verdacht und dabei zählt bekanntlich jede Minute. Diese Patienten müssen so schnell wie möglich auf den Katheter-Tisch, um das verschlossene Herzkranzgefäß wieder eröffnen zu können.

Was sind die Ursachen für eine Herzschwäche?

Die Ursachen sind recht breit gestreut. Es gibt aber zwei Ursachen, die hier im Vordergrund stehen: Das ist zum einen die bereits erwähnte koronare Herzkrankheit. Es geht hier um Verschlüsse und Engstellen von Herzkranzgefäßen. Typischerweise sind die Verschlüsse ursächlich für das Absterben bestimmter Anteile des Herzmuskels, sodass die Pumpfunktion dann nicht mehr normal ist. Und die zweithäufigste Ursache dafür ist tatsächlich der Bluthochdruck, der oft nicht rechtzeitig erkannt oder nicht konsequent behandelt wird. Und wenn nun der Herzmuskel permanent gegen einen zu starken Druck anpumpen muss, ermüdet er wie jeder andere Muskel irgendwann und kann die Leistung nicht mehr aufbringen. Dann kommt es zu einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz). Diese beiden Ursachen machen zusammengenommen ungefähr Dreiviertel aller Fälle aus.

Ist es empfehlenswert, sich regelmäßig den Blutdruck zu messen?

Ja, das kann man grundsätzlich empfehlen. In der Regel misst der Hausarzt den Blutdruck ja auch. In solchen Situationen aber, wenn man dem Arzt oder der Sprechstundenhilfe gegenübersitzt und ein wenig aufgeregt ist, fällt der Blutdruck meist etwas höher aus – und aus einem einzelnen Wert kann man noch nicht die Diagnose stellen. Aus diesem Grund muss man mehrfach messen oder dem Patienten einen 24-Stunden-Blutdruck angedeihen lassen. Hier kann man dann sehr präzise sagen, ob ein Bluthochdruck vorliegt.

Seit März leben wir mit der Corona-Pandemie. Gibt es hier schon Erkenntnisse, welche Verbindungen es zwischen diesem Virus und einer Herzschwäche gibt?

Das ist eine interessante Frage. Es wird dazu sehr viel geforscht und diskutiert. Das Coronavirus befällt ja in erster Linie die Lunge und seltener das Herz. Aus ganz aktuellen Studien, die mit der Kernspintomografie gemacht wurden, wissen wir aber, dass bis zu einem Viertel der von Covid betroffenen Patienten eine Herzbeteiligung haben. Wobei es glücklicherweise meistens keine schwere Beteiligung ist. Das Virus ist also nach derzeitigem Kenntnisstand seltener als Ursache einer Herzschwäche anzusehen. Es ist aber umgekehrt so, dass ein Patient, der schon eine Herzschwäche hat und sich mit dem Virus infiziert, ein großes Problem hat. Denn seine Prognose ist ungleich schlechter als die eines sonst gesunden Menschen.

Was kann ich generell tun, dass mein Herz lange stark ist und nicht schwach wird?

Sehr wichtige Punkte sind natürlich, nicht zu rauchen und wenig Alkohol zu konsumieren. Bei der Frau ist das beispielsweise nicht mehr als ein Glas Wein (0,1 l) oder ein Viertel Liter Bier pro Tag, bei Männern gilt die doppelte Menge als Limit. Wenn es um den Sport geht zur Verhinderung einer Herzschwäche, dann ist es am besten, wenn man einen moderaten Ausdauersport betreibt, also etwa 30 Minuten Training, idealerweise jeden Tag. Mindestens aber fünfmal in der Woche. Das kann Nordic Walking sein oder Jogging oder Ergometer-Training. Ich sage meinen Patienten immer, dass sie sich etwas aussuchen sollen, das ihnen zumindest einigermaßen Freude bereitet, damit sie nicht jeden Tag den inneren Schweinehund überwinden müssen. Das ist nicht nur eine Maßnahme, die die Herzschwäche günstig beeinflusst und auch möglicherweise verhindern kann, sondern die auch generell aus Gesundheitssicht zu empfehlen ist. Ähnlich ist es auch im Hinblick auf die Ernährung. Es gibt natürlich keine spezifische Diät, die ausschließlich für einen Patienten mit Herzschwäche zu empfehlen ist. Hier wird die Mittelmeerkost empfohlen, also mit viel Obst und Gemüse. Gerne auch Fisch, wenig dunkles Fleisch. Hier gibt es eine sehr gute Übersicht beispielsweise von der deutschen Gesellschaft für Ernährung, die man im Internet findet. Es geht darum, die Risikofaktoren für die koronare Herzerkrankung zu verhindern beziehungsweise zu vermindern. Also den Bluthochdruck, das Übergewicht, den hohen Cholesterinspiegel.

Ich komme ins Klinikum Wolfsburg, weil ich akute Probleme habe. Welche Untersuchungen werden dann mit mir gemacht?

Zunächst einmal wird der Arzt noch einmal genau ihre Beschwerden erheben und eine körperliche Untersuchung machen, das heißt, Herz und Lunge werden abgehört. Ein EKG wird abgeleitet. Das ist eine erste Maßnahme. Wenn ein Verdacht auf einen Herzinfarkt besteht, wird auch Blut abgenommen. Zusammen mit dem EKG kann dann entschieden werden, ob ein Notfall vorliegt. Und dann wird als Basisuntersuchung ein Herzultraschall durchgeführt. Auf diese Weise können wir die Pumpfunktion global erkennen. Ist sie gut? Ist sie eingeschränkt? Sind bestimmte Anteile des Herzmuskels eingeschränkt? Wir können dabei auch die Herzklappen sehen. Es handelt sich um eine ganz wichtige Basismaßnahme, mit der man die Diagnose einer Herzschwäche stellen kann – ohne dass man die genaue Ursache ermitteln kann. Zur weiteren Abklärung ist meistens eine Herzkatheter-Untersuchung notwendig. Dies gilt aber nicht für alle Fälle.

Welche Behandlungsmöglichkeit gibt es bei einer Herzschwäche?

Wir halten am Klinikum Wolfsburg das ganze Spektrum vor. Das gilt mit Ausnahme der herzchirurgischen Verfahren, weil wir keine herzchirurgische Hauptabteilung haben. Das heißt, wenn der Patient einen herzchirurgischen Eingriff braucht, findet eine Kooperation mit einem Herzzentrum wie Braunschweig, Bad Bevensen oder auch mit der Medizinischen Hochschule Hannover statt. Die anderen Verfahren sind alle hier vor Ort gegeben. Meist geht es bei den operativen Maßnahmen um Bypässe oder Klappenoperationen. Wichtig ist auch, dass man versteht, dass bei all den hoch technisierten Therapien, die wir heute haben, die Herzschwäche erst einmal grundsätzlich medikamentös behandelt wird. Damit wurden in den vergangenen Jahrzehnten sehr große Fortschritte erzielt, die entscheidend zur Verlängerung der Lebenserwartung und Belastbarkeit dieser Patienten beigetragen haben. Das ist eine Entwicklung, die auch immer noch anhält. Apparative Behandlungsmöglichkeiten gibt es zudem, die sehr häufig notwendig sind – nicht nur in Wolfsburg. Das ist zum einen die Implantation von Stents. Wenn man eine hochgradige Verengung hat, kann man die mithilfe von Stents wiedereröffnen. Das ist eine Gefäßstütze aus einer Metalllegierung. Diese Stents sind heute auch noch zusätzlich mit Medikamenten beschichtet ist. Die Medikamente dienen dazu, die Wiederverengung des entsprechenden Abschnittes drastisch zu vermindern. Und das ist heute extrem ausgereift.

Welche weiteren Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Zum einen geht es um die Defibrillator-Implantation. Insbesondere Patienten mit einer fortgeschrittenen Herzschwäche haben ein deutlich erhöhtes Risiko, einen plötzlichen Herztod zu erleiden. Das ist eine sehr gefürchtete Problematik. Und wir können heute einen Defibrillator ähnlich wie einen Schrittmacher in einem kleinen Eingriff unter lokaler Betäubung einpflanzen. Das hat den großen Vorteil, dass der Herzrhythmus dieser Patienten kontinuierlich überwacht wird. Also im Falle einer bösartigen Rhythmusstörung, die ja leider unkalkulierbar und plötzlich auftreten kann, kann dieses Gerät diese Störung innerhalb von Sekunden erkennen und beenden. Das ist quasi eine eingebaute Lebensversicherung. Das kommt gerade den Patienten zugute, die eine schwer eingeschränkte Pumpfunktion haben – oder denjenigen, das ist aber die Minderheit, die bereits eine bösartige Rhythmusstörung hatten und gerettet werden konnten. Das andere, das sehen wir sehr häufig in Wolfsburg, sind die Patienten, die eine Rhythmusstörung haben, die zwar selbst gar nicht lebensbedrohlich ist, beispielsweise ein Vorhofflimmern. Wenn man das nicht rechtzeitig beendet beziehungsweise nicht medikamentös behandelt, dann kann der Herzmuskel Schaden nehmen, weil er einfach diese hohen Pulsfrequenzen dauerhaft nicht aushält. Man kann diese Rhythmusstörung mit einem Katheter-basierten Verfahren beseitigen. Das nennen wir Katheterablation, das ist eine Verödung von Rhythmusstörungen. Wenn wir hiermit erfolgreich sind, kommt es oft auch zu einer enormen Erholung der Pumpfunktion.

Wenn es Fälle gibt, die Sie in Wolfsburg nicht mehr behandeln können. Welche Kooperationen gibt es da?

Wenn es um die Herztransplantation geht, ist Hannover der einzige Standort in unserem Raum, an dem das gemacht werden kann. Das Problem dieser Behandlungsform ist ja letztlich die Organknappheit – und obwohl man sich seit vielen Jahren darum bemüht, kann das Problem nicht vollständig gelöst werden. Das hat dazu geführt, dass inzwischen auch die Kunstherzen sehr stark verfolgt werden und häufiger zum Einsatz kommen. Und das ist etwas, was sowohl in Hannover als auch in Braunschweig möglich ist. Die Kooperation ist sehr eng.

Professor Becker, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit?

Ich gehe sehr gerne in Konzerte, insbesondere in Jazz-Konzerte. Ich besuche ebenso gerne Kunstmuseen. Und da haben wir in Wolfsburg mit unserem hiesigen Kunstmuseum eine hervorragende Institution, die, glaube ich, von vielen Wolfsburgern etwas unterschätzt wird. Es gibt hier absolut hochklassige Ausstellungen. Und natürlich mache ich auch etwas Ausdauersport.

Welche Krankheit wird in zehn Jahren besiegt sein?

Besiegt sein wird bestimmt das Coronavirus. Hoffentlich aber schon früher als in zehn Jahren. Hoffentlich schon im kommenden Jahr, vielleicht, wenn wir Glück haben, schon im Sommer, wenn der Impfstoff in die breite Masse gebracht ist. Bei der Herzschwäche glaube ich zwar, dass wir sie noch viel effektiver und besser werden behandeln können, ich glaube aber nicht, dass wir sie in zehn Jahren komplett geheilt haben. Ich rechne aber weiterhin mit großen Fortschritten.