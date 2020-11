Heute haben Gertrud und Joachim Koch gleich doppelten Grund zu feiern. Sie werden 90 Jahre alt. Dass das Ehepaar am selben Tag und im selben Jahr geboren wurde, das stellten die Eheleute bereits kurz nach dem Kennenlernen fest.

„Gleich beim ersten Tanzen haben sie das gemerkt“, erzählte Tochter Gabriele Hoffmann. Gegenseitig zeigten sie sich ihre Ausweise, auf denen die Daten standen. Gertrud Koch wurde in Pommern geboren, ihr Mann in Sachsen. Joachim Koch hat zudem noch einen Zwillingsbruder, mit dem der Geburtstag stets gemeinsam gefeiert wurde. In diesem Jahr wird der Zwillingsbruder erstmals aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dabei sein.

Bislang kamen immer bis zu 30 Gratulanten

In Wolfsburg lebt das Ehepaar erst seit 2017. Weil die Tochter hier lebt, zogen die Eheleute auch in die Volkswagen-Stadt. Zuvor wohnten die Kochs nordöstlich von Leipzig. Joachim Koch hatte dort seine eigene Zimmerei. Kennengelernt haben sich Gertrud und Joachim Koch einst beim Schützenfest in Hannover. Ihren 21. Geburtstag feierten sie schon gemeinsam, mit 24 Jahren heirateten sie.

Obwohl sie zu ihrem gemeinsamen Geburtstag nie einluden, war das Haus immer voller Gäste. „Wenn nur die Familie zu Besuch gekommen ist, waren wir immer so 25 bis 30 Leute“, sagte Gabriele Hoffmann. In diesem Jahr fällt die Feier ganz klein aus. Nur die Tochter und die Enkelin werden gemeinsam mit Gertrud und Joachim Koch schön essen. Soviel Zeit wie möglich mit den Eltern und Großeltern zu verbringen, liegt den beiden Frauen sehr am Herzen.

Noch immer unternimmt das Ehepaar Kurzreisen

Wann immer es geht, unternehmen sie Kurzreisen, egal, ob es für drei Tage nach Hameln, in den Harz oder nach Celle geht. Darüber hinaus besucht Gabriele Hoffmann ihre Eltern häufig, sofern es keine Einschränkungen durch Corona gibt. „Im Frühjahr konnten wir uns draußen treffen“, sagt sie. Ansonsten werde viel telefoniert. „Wir telefonieren sowieso jeden Tag morgens und abends, dann weiß ich, dass es den beiden gut geht“, sagte die Tochter. Und wenn die Zeiten wieder besser werden, dann soll auch mal wieder eine Kurzreise unternommen werden.