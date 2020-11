Coronafall im 5. Jahrgang des Gymnasiums Fallersleben

Am Gymnasium Fallersleben gibt es einen positiven Covid-19-Fall in einem fünften Jahrgang. Darüber informierte Schulleiter Sascha Knetsch am Freitag den Schulelternrat. An der Grundschule Fallersleben, die bereits seit einer Woche geschlossen ist, sind bei Tests weitere Coronainfektionen festgestellt worden. Die Grundschule bleibt auch die ganze nächste Woche zu.

Das Gymnasium Fallersleben hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadt Wolfsburg die betroffene Klasse des fünften Jahrgangs sowie Geschwisterkinder für Freitag und Montag in eine „präventive Quarantäne“ geschickt. Schulleiter Knetsch hofft, am Montag vom Gesundheitsamt Informationen für das weitere Vorgehen zu bekommen.

Fünf weitere Infektionen an Grundschule Fallersleben

Unterdessen ergaben Testungen an der Grundschule Fallersleben fünf weitere Infektionen. Ende vergangener Woche hatte die Stadt mitgeteilt, dass sich zwei Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert haben. Zudem standen zwei Schüler oder Schülerinnen in direktem Kontakt zu einer infizierten Person im familiären Umfeld und wurden daher als sogenannte Kontaktpersonen der 1. Kategorie getestet. Die Grundschule ist seit einer Woche geschlossen und bleibt es auch noch in der kommenden Woche.

Nach Angaben von Schulleiterin Monika Dittmer hat das städtische Gesundheitsamt entschieden, alle Schülerinnen und Schüler, deren Geschwister und die Lehrkräfte der Grundschule Fallersleben zu testen. Das Gesundheitsamt werde alle Eltern in den nächsten Tagen per E-Mail oder Telefon kontaktieren. Dittmer appellierte an die Eltern, die eigenen und die Kontakte der Kinder mit anderen Personen so weit wie möglich zu reduzieren. Geschwister, die derzeit eine Kindertagesstätte besuchen, sollten nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Geschwister, die eine andere Schule besuchen, könnten jedoch zunächst weiter hingehen, bis das Testergebnis vorliegt. Eine Notbetreuung dürfe die Grundschule weiterhin nicht anbieten.

11. Jahrgang der Oberschule in Westhagen auch betroffen

An der Oberschule Wolfsburg in Westhagen hatte sich vergangene Woche ebenfalls ein Verdachtsfall bestätigt, der aufgrund der möglichen Kontakte innerhalb des Jahrgangs dazu führte, dass für alle rund 60 Schülerinnen und Schüler des betroffenen Jahrgangs bis einschließlich 11. November an der Schule kein Unterricht stattfindet. Sie sollen ebenso wie die dort in der fraglichen Zeit eingesetzten acht Lehrkräfte getestet werden.

